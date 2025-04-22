"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Северстали" ввиду неблагоприятной конъюнктуры на российском рынке стали, к тому же эмитент находится в цикле высоких капитальных затрат, что ограничивает возможности компании для выплаты высоких дивидендов на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Александра Алексеевского.

"Опубликованные финансовые и операционные результаты за первый квартал 2025 года совпали с нашими ожиданиями в части выручки и EBITDA, которые находятся под давлением из-за снижения цен на стальную продукцию. Свободный денежный поток (FCF) оказался значительно ниже нашего прогноза из-за роста оборотного капитала (в частности, на фоне увеличения запасов) и капитальных затрат", - отмечает эксперт.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал не платить дивиденды за первый квартал текущего года, констатирует Алексеевский. По мнению руководства сталелитейной компании, это обеспечит ее стабильное финансовое положение в будущем.

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