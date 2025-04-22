ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку на уровне 21% в пятницу, 25 апреля - инвестбанк "Синара"

Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 апреля 2025 года, говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

По мнению, эксперта, с высокой степенью уверенности можно ожидать более мягкого комментария (так называемого сигнала), на этот раз выдержанного в нейтральной тональности.

"Регулятор по итогам опорного заседания также представит уточненные макроэкономические прогнозы - мы предполагаем, в частности, понижение прогнозного диапазона ключевой ставки на 2025 год (19-22% в предыдущей версии), как и прогноза по инфляции на конец года (7-8%)", - пишет Коныгин в обзоре.

Снижение ставки, считает аналитик инвестбанка, начнется, вероятно, в июне или июле. "Складывающиеся на текущий момент макроэкономические условия все более благоприятствуют, по нашему мнению, тому, чтобы Банк России где-то в середине года перешел к смягчению монетарной политики, и снижения ставки можно ожидать либо 9 июня, либо 25 июля. Средняя инфляция в 1К25 уже упала до 8,3% (SAAR), поэтому к летним заседаниям вполне можем увидеть 5% или 6% - это стало бы весомым аргументом в пользу начала цикла смягчения, - указывает эксперт. - Между тем ЦБ РФ потребуется время, чтобы оценить потенциальные последствия пошлин для мировой торговли, особенно в части нефтяных цен и российского экспорта. У регулятора разработан собственный сценарий под названием "Глобальный кризис", допускающий падение ВВП на 3-4% и инфляцию в 13-14%, однако ситуация нам видится сильно другой, поэтому повышение ключевой ставки мы считаем маловероятным".

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