S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5100-5260п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5100-5260 пунктов во вторник при высокой волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

Внутренние риски растут на фоне попыток администрации Трампа диктовать свою волю главе Федрезерва Джерому Пауэллу, отмечает эксперт. Сессия 21 апреля на американских фондовых площадках завершилась в красной зоне. Фьючерсы на основные индексы акций США в данное время демонстрируют положительную динамику. S&P 500 прибавляет в пределах 0,8-1%, но заметных причин для этого аналитик инвесткомпании не видит и прогнозирует на предстоящую сессию высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентир для индекса S&P 500 - 5100-5260 пунктов.

"В ходе минувшей сессии S&P 500 остался под давлением, тогда как равновзвешенный бенчмарк (RSP ETF) в последние три торговые сессии смотрится относительно более сильным, - указывает Байтерек. - Важно заметить, что значительного роста "индекса страха" (VIX) не наблюдалось, а поддержка на уровне 5100 пунктов подтвердила свою значимость. Мы полагаем, что для S&P 500 актуален боковик в диапазоне 5100-5500 пунктов с возможностью отскока от его нижней границы. В случае усиления распродаж индекс широкого рынка может устремиться к следующей сильной поддержке на отметке 4900 пунктов".

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