ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в апреле - "Газпромбанк Инвестиции"

Совет директоров Банка России, наиболее вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Вполне возможно, что на столе будет сценарий символического снижения ключевой ставки на 0,5-1 процентный пункт (п.п.), который в большей степени будет служить сигналом. Но, скорее всего, регулятор ограничится словесными интервенциями, если все же решит смягчить сигнал, - пишут эксперты в комментарии. - Без геополитических шоков мы ожидаем начало цикла снижения ставки уже на одном из летних заседаний. Вероятно, к концу текущего года увидим ее на уровне 16-18%".

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