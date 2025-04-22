"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Астры

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" и целевую цену на уровне 480 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Совет директоров IT-компании принял решение провести обратный выкуп собственных акций. Размер выкупа составит до 2 миллионов акций (около 1% уставного капитала группы Астра). Выкуп будет осуществляться в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Кроме того, в компании считают, что акции "Астры" недооценены рынком, отмечают аналитики Марьяна Лазаричева и Ляйсан Седова.

"На момент публикации новости акции компании прибавляют около 4,5% и находятся в лидерах роста среди бумаг индекса Мосбиржи, - констатируют эксперты брокера. - Придерживаемся рекомендации "держать" по бумагам "Астры", учитывая актуальное положение на российском IT-рынке и риск возвращения иностранных компаний в РФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.