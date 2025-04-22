Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Норильского никеля" на уровне "держать" на фоне нейральных финрезультатов компании за 1К25, сообщается в обзоре.

"Норильский никель" опубликовал нейтральные операционные результаты за 1К25: производство платины в годовом сопоставлении выросло, а остальных металлов - незначительно снизилось из-за запланированных ремонтов. По сравнению с 1К24 выпуск никеля уменьшился на 1% до 42 тыс. т, а меди - остался практически на прежнем уровне (109 тыс. т). Палладия получено меньше на 1% г/г (741 тыс. унций), а платины - на 1% больше (180 тыс. унций).

"Руководство подтвердило производственные прогнозы на 2025 год, предусматривающие небольшое сокращение выпуска палладия и увеличение на 1% объема производимого никеля, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Показатели по платине и меди должны остаться в целом на уровне 2024 года. Оценки производства со стороны компании обычно консервативны и могут быть превышены, как это было в прошлом году. Мы оставляем в силе рейтинг "держать" по акциям ГМК "Норильский никель".

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