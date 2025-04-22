Индекс Мосбиржи в целом будет торговаться в диапазоне 2900-3000п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2900-3000 пунктов во вторник с рисками тестирования "круглого" уровня, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Эксперт считает, что в плюс играют достаточно высокие цены на нефть, ожидания новостей по украинскому конфликту, а также надежда на более мягкую риторику ЦБ РФ (снижение ставки по-прежнему не ожидается) на заседании в пятницу, 25 апреля.

"На этом фоне интересно могут смотреться акции бенефециаров потенциального смягчения санкционного давления ("НОВАТЭК", "Газпром", "Аэрофлот", "Совкомфлот"), а также выигрывающих от потенциального снижения ключевой ставки - девелоперов, металлургов", - отмечает Крылова.

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