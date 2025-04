Brent торгуется у $66,7/барр.

Рынок акций США упал по итогам торгов в понедельник из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах, нападок Трампа на Пауэлла. Рынки акций Китая растут во вторник, остальная Азия торгуется в минусе. Цены на нефть повышаются во вторник утром, Brent торгуется у $66,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением первые торги после пасхальных выходных.

Финансовые рынки остаются в напряжении в связи с торговой войной, начатой президентом США Дональдом Трампом. Длинный уикенд не принес позитивных новостей относительно переговоров с торговыми партнерами Вашингтона по пошлинам, отмечает Джейми Кокс из Harris Financial Group.

"Отсутствие новостей - это плохая новость", - говорит Кокс, слова которого приводит Market Watch. Особенно разочаровывает тот факт, что администрация Трампа до сих пор не смогла достичь соглашений даже с ближайшими партнерами, отмечает он.

Настрой трейдеров ухудшился после новых нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых участниками рынка как угрозу независимости американского ЦБ.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой действий Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт заявил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

На этой неделе трейдеры ждут публикации квартальных отчетов рядом крупных компаний, включая Tesla (SPB: TSLA) Inc., Alphabet Inc. (SPB: GOOG), International Business Machines (SPB: IBM) Corp., Boeing Co. (SPB: BA)

Эксперты быстро ухудшают прогнозы прибылей американских компаний в связи с риском существенного спада в экономике США, отмечает аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Майкл Уилсон.

"Компании сталкиваются с наибольшей неопределенностью со времен начала пандемии коронавируса, - говорится в обзоре Уилсона. - Это вызывает пересмотр прогнозов прибылей".

Экономическая активность в Штатах может упасть этим летом, предупредил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, в настоящее время деловая активность, вероятно, является искусственно завышенной в связи с тем, что предприятия и потребители стремятся нарастить запасы перед вступлением в силу импортных пошлин.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в понедельник стали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-6,3%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-4,5%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-4,5%), American Express Co. (SPB: AXP) (-3,5%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-3,3%), 3M Co. (SPB: MMM) (-3,2%). В плюсе завершили сессию акции лишь одной компании индекса - Nike Inc. (SPB: NKE) (+0,7%).

Стоимость бумаг Tesla упала на 5,6% на информации СМИ о том, что компания может отложить выпуск более бюджетного электромобиля, которого инвесторы ждут в этом году.

Капитализация Ford Motor (SPB: F) Co. опустилась на 1,7%. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, компания прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спортивных автомобилей в Китай из-за высоких пошлин.

Котировки акций Capital One Financial (SPB: COF) Corp. и Discover Financial Services (SPB: DFS) выросли на 1,5% и 3,6% соответственно после одобрения их сделки регулирующими органами. Сделка объемом $35 млрд объединит двух лидеров в сфере выпуска и обслуживания кредитных карт в США. Стороны рассчитывают закрыть ее в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 971,82 пункта (2,48%) и составил 38170,41 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 124,5 пункта (2,36%) - до 5158,2 пункта.

Nasdaq Composite упал на 415,55 пункта (2,55%), составив 15870,9 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Кроме того, негативное влияние на рынки оказывает продолжающаяся критика главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла президентом США Дональдом Трампом с призывом немедленного снижения процентных ставок в стране.

Эксперты пытаются оценить, насколько серьезна угроза увольнения Трампом главы американского ЦБ. Досрочное завершение полномочий Пауэлла "может подорвать авторитет Федрезерва, дестабилизировать экономику США и подорвать доверие" к доллару США, полагают аналитики ANZ.

"Увольнение Пауэлла станет лишь началом конца ФРС", - отмечает экономист Capital Economics Пол Эшворт. По его мнению, если Трамп настроен на снижение процентных ставок, ему придется уволить и других руководителей Федрезерва, что приведет к "более серьезной реакции рынка", сообщает The Wall Street Journal.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК снизилось на 0,2%.

Котировки акций ряда технологических компаний снижаются, в том числе Lasertec Corp. - на 2,7%, Socionext Inc. и Screen Holdings - на 1%, Advantest - на 1,4%, Tokyo Electron - на 1,1%.

Также подешевели бумаги банка Mitsubishi UFJ (-0,7%), представителей розничной торговли Fast Retailing (-0,7%) и J. Front Retailing (-0,8%), производителя потребительской электроники Sony (-0,4%), автомобильных Toyota Motor (-0,8%) и Nissan Motor (-0,1%).

При этом повышается стоимость производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining (+4,6%), торговых домов Mitsubishi (+3,1%), Marubeni (+2,9%) и Itochu (+2,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:28 МСК увеличились на 0,4%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical и CSPC Pharmaceutical, подорожавшие на 7% и 6,3% соответственно, а также производителя цветных металлов Zijin Mining - на 6,3%.

Кроме того, растут котировки бумаг автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 3,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 5,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2%,

Между тем цена акций JD.com Inc. (SPB: JD) и Meituan (SPB: 3690) упала на 6,8% и 6% соответственно. Днем ранее интернет-ритейлер JD.com заявил, что планирует в течение трех месяцев нанять на постоянной основе около 100 тыс. курьеров для доставки еды, расширяя свое присутствие на этом рынке. Доминирующее положение на этом рынке в КНР занимает Meituan.

Также дешевеют акции сети ресторанов Haidilao International - на 3%, телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile (SPB: 941) - на 1,4% и 1,2% соответственно, турфирмы Trip.com - на 1,5%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК уменьшился на 0,1%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 0,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Цена акций производителей урана Paladin Energy, Deep Yellow и Boss Energy упала соответственно на 11,7%, 7,4% и 6,8%. Они выступают лидерами падения среди компонентов индекса.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,2% и менее чем на 0,1% соответственно.

Цены на нефть повышаются во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Геополитические, экономические и сезонные факторы, вероятно, не позволят рынку расти дальше, отмечают эксперты. Среди таких факторов - идущие переговоры США и Ирана, говорит аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо.

"Возможность заключения сделки, которая позволит Ирану возобновить экспорт нефти, создает "медвежьи" ожидания среди инвесторов, поскольку они и без того ждут увеличения предложения на нефтяном рынке", - отмечает эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $66,72 за баррель, что на $0,46 (0,69%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,7 (2,5%), до $66,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,52 (0,83%), до $62,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,6 (2,5%), до $62,41 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.