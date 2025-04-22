Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей

Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей, а также ожиданий смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики на заседании 25 апреля; вместе с тем активность покупателей будет сдерживаться неоднозначной ситуацией на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg. "Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа. В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением первые торги после пасхальных выходных. Финансовые рынки остаются в напряжении в связи с торговой войной, начатой президентом США Дональдом Трампом. Длинный уикенд не принес позитивных новостей относительно переговоров с торговыми партнерами Вашингтона по пошлинам, отмечает Джейми Кокс из Harris Financial Group.

Настрой трейдеров ухудшился после новых нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых участниками рынка как угрозу независимости американского ЦБ. На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой действий Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт заявил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла. В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Экономическая активность в Штатах может упасть этим летом, предупредил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, в настоящее время деловая активность, вероятно, является искусственно завышенной в связи с тем, что предприятия и потребители стремятся нарастить запасы перед вступлением в силу импортных пошлин.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК снизилось на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК уменьшился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:28 МСК увеличились на 0,4%.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Эксперты пытаются оценить, насколько серьезна угроза увольнения Трампом главы американского ЦБ. Досрочное завершение полномочий Пауэлла "может подорвать авторитет Федрезерва, дестабилизировать экономику США и подорвать доверие" к доллару США, полагают аналитики ANZ.

В свою очередь цены на нефть повышаются во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии. Геополитические, экономические и сезонные факторы, вероятно, не позволят рынку расти дальше, отмечают эксперты. Среди таких факторов - идущие переговоры США и Ирана, говорит аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо. "Возможность заключения сделки, которая позволит Ирану возобновить экспорт нефти, создает "медвежьи" ожидания среди инвесторов, поскольку они и без того ждут увеличения предложения на нефтяном рынке", - отмечает эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,69 за баррель, что на 0,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 2,5%, до $66,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 0,67%, до $63,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,5%, до $63,08 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла. Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 31,603 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,124 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 апреля вырос на 0,17% и составил 110,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,26%, поднявшись до 1038,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,17%), "РЖД-32" (+1,07%) и "АФК Система-1P-21" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,9%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,47%) и "МТС-001P-20" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) завершило размещение 2-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда был установлен в размере не выше 190 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 170 базисных пунктов. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с 30 млрд рублей до 40 млрд рублей. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установили цену размещения дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001P-40R в размере 101,5% от номинала. Сбор заявок на доразмещение прошел 21 апреля за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Объем доразмещения пока не раскрывается. Размещение основного выпуска 10-летних облигаций с офертой через 5 лет и 3 месяца объемом 30 млрд рублей компания завершила 7 марта. Ставка ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 17,65% годовых.

ООО "ГПБ финанс" установило ставку 1-36-го ежемесячных купонов трехлетних облигаций серии 001Р-03Р объемом 5 млрд рублей на уровне 17,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Заем размещается в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей. Дебютный флоатер по ней на 10 млрд рублей эмитент разместил в октябре 2024 года.

МФК "Мани Мен" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-02-01 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 25,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,71% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии БО-02 объемом 30 млрд рублей.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 23 апреля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 002Р-10 с офертой через год и три месяца объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в 21,94% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение выпуска запланировано на 25 апреля.

Альфа-банк 25 апреля начнет размещение выпуска 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-03 объемом 6 млрд рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации - 100 млн рублей. Данный заем будет включен в состав дополнительного капитала Альфа-банка после его привлечения и получения соответствующего согласования от Банка России.

МТС-банк (MOEX: MBNK) 28 апреля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на приобретение облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1 год 3 месяца (450 дней) объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 24% годовых, по выпуску предусмотрен один купон продолжительностью 450 дней. Техразмещение будет проходить в период с 30 апреля по 16 мая.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 34-го купона 15-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 23,2% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2017 года. Ставки 1-28 купонов были установлены на уровне 11% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") выкупило по оферте 62 тыс. 379 облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом компания приобрела 20,793% займа. Четырехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в октябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 17% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до оферты в апреле 2026 года компания установила на уровне 29% годовых.