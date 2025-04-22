"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Норникеля

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал 2025 года. На наш взгляд, нейтральные. Мы позитивно смотрим на перспективы акций "Норникеля", так как ждем восстановления цен на цветные металлы, но в моменте неопределенность с тарифной политикой США и крепкий рубль препятствуют росту цены бумаг", - пишут эксперты.

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