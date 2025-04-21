Альфа-банк снизил оценку акций Норникеля на 5%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) со 147 рублей до 140 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была сохранена.

Как отмечают аналитики, в настоящий момент давление на котировки акций компании оказывают снижение стоимости корзины металлов на фоне торговых войн и ожиданий глобальной рецессии, а также укрепление рубля.

Прогноз Альфа-банка по цене на никель в 2025 году скорректирован до $17500 за тонну (против $20000 за тонну ранее), что предполагает рост 4% от среднего уровня 2024 года. Ожидания по средней стоимости меди в 2025 году снижены с $10000 до $9800 за тонну - рост на 7% относительно средних цен по 2024 году. Цены палладия и платины в 2025 году, по оценкам аналитиков, будут на уровне $1000 и $980 за унцию соответственно, что близко к ценам на споте.

"В поддержку кейса "Норникеля" говорит диверсификация выручки, что в сочетании с многокомпонентностью рудной базы является хеджем против волатильности рынков металлов. Также компания приоритизирует сохранение финансовой устойчивости и развивает проекты, связанные с ростом минеральной и производственной базы", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "Норникеля" составляет порядка 112,3 рубля за штуку.

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