"Солид Брокер" открыл торговую идею "покупать акции HeadHunter с целью 3890 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: не выше: 3200 руб., потенциальная доходность: 21,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики выделяют следующие факторы роста акций компании:

- Дефицит кадров - драйвер прибыли: чем меньше кандидатов на вакансию, тем выше затраты компаний на подбор персонала, а значит, растут доходы HeadHunter. Доля рынка платформы - 60%, это делает ее главным бенефициаром напряженного рынка труда.

- Сценарий продолжения конфликта: переговоры о перемирии затягиваются, а весенний призыв (160 тыс. человек) усиливает дефицит рабочей силы. Это отодвигает возможное смягчение на рынке труда, поддерживая спрос на услуги HeadHunter.

- Рост среднего чека. Компании вынуждены наращивать бюджеты на рекрутинг. Даже в негативном сценарии чистая прибыль HeadHunter растет на 20% в год, в позитивном - до 33%.

- Историческая недооценка. EV/EBITDA компании по итогам 2025 года ожидается на уровне 5,3x - ниже минимумов за 5 лет (6,5x).

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