Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 80-83 руб./$1, 91-94 руб./EUR1 и 11,1-11,6 руб./юань на текущей неделе - Freedom Finance Global

Курсы валютных пар доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, вероятно, будут колебаться на текущей неделе в рамках диапазонов 80-83 руб./$1, 91-94 руб./EUR1 и 11,1-11,6 руб./юань соответственно, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Рублю оказывает сильную поддержку налоговый период, но не только. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие воодушевило валютный рынок, так как, по-видимому, ожидается, что в дальнейшем такие перемирия могут повторяться и привести к более длительному соглашению о взаимном прекращении огня, - пишет эксперт. - Торговый конфликт США и Китая, похоже, в равной степени работает как против доллара, так и против юаня, особенно против китайской валюты, которая, видимо, намеренно девальвируется властями КНР, чтобы повысить конкурентоспособность китайских товаров".

25 апреля совет директоров ЦБ РФ обнародует решение по ключевой ставке, напоминает Мильчакова. Консенсус аналитиков считает, что регулятор оставит ее на прежнем уровне в 21% годовых, но при этом не исключено, что сигнал Банка России рынку может смягчиться, так как инфляция в марте показала тенденцию к замедлению, отмечает она.

Продажи валюты Минфином России также работают на укрепление рубля и не позволяют ему сильно дешеветь, особенно на фоне снижения цен на нефть, указывает эксперт инвесткомпании. "Тем не менее, на наш взгляд, властям и экспортерам невыгодно слишком сильное укрепление рубля, и возможно, что 80 руб./$1может оказаться пределом повышения курса российской валюты, даже несмотря на позитивный макроэкономический и новостной фон", - пишет Мильчакова в обзоре.

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