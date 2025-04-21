Риски снижения цены нефти к $65/барр. пока сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски коррекционного снижения котировок нефти марки Brent к уровню $65 за баррель сохраняются в отсутствие новостей о возможном смягчении торговых пошлин между США и КНР, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в материале банка, что в целом при значимых шагах в сторону деэскалации курс валютной пары юань/рубль способен на время уйти в сторону 10,8 руб. за юань.

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