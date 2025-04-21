ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Наш базовый прогноз - на ближайшем заседании 25 апреля Банк России оставит ставку неизменной на уровне 21%. Несмотря на снижение инфляционных ожиданий в марте, отмечается рост цен в сфере услуг. Очевидно, что с учетом майских праздников спрос на услуги (в частности путешествия, вне зависимости от географии) будет повышенным. Все это говорит о преобладании проинфляционных рисков. В такой ситуации у Банка России практически нет аргументов в пользу снижения ставки, до момента пока не появится статистика, уверенно говорящая и стабильном "заякорении" инфляционных ожиданий", - пишет эксперт.

На взгляд Тимошенко, говорить о снижении ставки в первой половине 2025 года пока не приходится. Повышение же ставки пусть и вероятно, но эта вероятность, по его оценке, крайне мала, поскольку, несмотря на преобладание проинфляционных рисков, высокая ставка, даже с учетом ее ограниченного потенциала в текущей ситуации, поступательно оказывает охлаждающий эффект на экономику и смещает фокус населения в сторону сберегательной модели поведения.

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