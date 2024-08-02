"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы цены акций Globaltrans и подтверждает их целевую цену на уровне 560 руб. за бумагу, что предполагает снижение на 7% , сообщается в обзоре инвесткомпании.

"РЖД опубликовали статистические данные по погрузкам и грузообороту за июль, которые отразили снижение на 5,6% и 5,2% соответственно, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Статданные РЖД скорее негативны для Globaltrans. Ставки аренды продолжают незначительно снижаться, хотя их абсолютный уровень по-прежнему достаточно высокий и позволяет Globaltrans зарабатывать. Поэтому на фоне относительно высоких ставок аренды полувагонов мы не трактуем текущие данные как однозначно негативные, поскольку компания, на наш взгляд, продолжает хорошо зарабатывать. Считаем, что результаты за 1П24 могут быть вполне хорошими. Наш негативный взгляд на бумаги Globaltrans связан скорее с предполагаемым ростом инвестрасходов из-за существенного списаний полувагонов начиная с 2025 года".

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