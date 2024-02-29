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29 февраля 2024 года 16:35

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Полюса

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Полюса" на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США, целевая цена на горизонте года составляет 14000 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Компания представила позитивные финансовые результаты за второе полугодие и весь 2023 год. Исходя из дивидендной политики, размер дивиденда за 2023 год может составить около 740 рублей на акцию. Доходность к текущей цене - 6,7%. Тем не менее выплата этих дивидендов находится под вопросом на фоне роста долговой нагрузки в 2023 году и ожидаемых высоких капитальных затрат в ближайшие годы, в частности, из-за планов по разработке месторождения Сухой Лог, - отмечает эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд на акции "Полюса" на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США. Целевая цена на горизонте двенадцати месяцев - 14000 рублей, потенциал роста - 27%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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