Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5109,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3604,7 млрд руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 февраля составили по Российской Федерации 5109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4844,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5133 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4905,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 февраля составили 3604,7 млрд руб. против 3607,86294 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

