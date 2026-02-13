.
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ
Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и...
 
Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн
В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование...
 
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками...
 
13 февраля 2026 года 09:25

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5109,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3604,7 млрд руб.

 0
13 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 февраля составили по Российской Федерации 5109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4844,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5133 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4905,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 февраля составили 3604,7 млрд руб. против 3607,86294 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
13 февраля 2026 года 17:12
Пик инфляционного давления в РФ пройден в январе
Пик инфляционного давления пройден в январе, ЦБ надеется, что и пик инфляционных ожиданий тоже, но для него важна скорость их снижения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 17:05
ВТБ разместил 10,1% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1141 на 10,1 млрд рублей
3 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1141 на 10 млрд 99,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 16 по 23 февраля
В понедельник, 16 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
13 февраля 2026 года 16:52
ЦБ РФ рассматривал два решения по ставке
Банк России на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рассматривал паузу, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 процентного пункта. Обсуждение шло вокруг этих...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:43
В 2025 году экспорт электроэнергии из РФ снизился на 12,8%
Экспорт электроэнергии из РФ в 2025 г. снизился на 12,8% по сравнению с 2024 г., до 7,44 млрд кВт.ч, сообщила "Интер РАО". Импорт электроэнергии в РФ вырос на 19,2%, до 2,3 млрд кВт.ч.

Большая часть экспортных поставок электроэнергии в 2025 г. пришлась на Казахстан и...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 395 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 395 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются погашения по 72 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются погашения по 72 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 13 февраля растет
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,07 пункта (0,219%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2771,73 пункта. Максимальное...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:14
Половина россиян считает свой достаток средним
Каждый второй россиянин (52%) считает свой достаток средним, среди респондентов 46-60 лет эта доля составляет 56%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные сегодня на официальном сайте социологического центра.

26% респондентов...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:05
Последние данные перед заседанием ЦБ были достаточно существенными для решения по ставке - Набиуллина
Экономические данные за неделю до заседания совета директоров Банка России были достаточно существенными для принятия решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Преобладали ожидания (аналитиков) по сохранению ставки, ну где-то...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 13 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,7/81,91 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,7/81,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи упал...
.
13 февраля 2026 года 15:51
Рост цен после повышения НДС был пиковым первые две недели января
Пик роста цен после повышения ставки НДС пришелся на первые две недели января, во второй половине месяца динамика затухала, риски вторичных эффектов для инфляции от налоговых мер пока не увеличились, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Остается...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:40
Экспортная выручка нефтекомпаний сократилась, но это было отчасти компенсировано поступлениями от экспорта других товаров
Экспортная выручка нефтяных компаний сократилась, но это было отчасти компенсировано поступлениями от экспорта других товаров, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что в прошлом году предложение нефти росло...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:30
В понедельник, 16 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций на общую сумму 29,56 млрд руб.
В понедельник, 16 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций на общую сумму 29,56 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
