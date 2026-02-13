Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн

13 февраля. FINMARKET.RU - В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование недостоверных данных абонентов, отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев и превышение лимита сим-карт на одного абонента", - сказал представитель РКН.

С 2025 года россияне не могут оформлять на себя более 20 сим-карт, а иностранцы - не более 10. Такая мера была введена для сокращения на рынке количества серых сим-карт - не привязанных к актуальным паспортным данным.

"Увеличение числа заблокированных карт связано с изменением законодательства, которое потребовало проверять действующую базу иностранцев через ЕБС и блокировать неверифицированных пользователей",- объясняет представитель Т2.

"Технически операторы регулярно обновляют базы и проводят, однако живой процесс продаж и передачи сим-карт делает достижение стопроцентно "чистой" базы недостижимым идеалом", - считает директор практики "Цифровая трансформация" компании Strategy Partners Светлана Архипкина.

По ее мнению, в этом году динамика блокировок, скорее всего, пойдет на спад: после первичной масштабной очистки они станут точечными и ситуативными.