При маленькой сумме долга арестовывать имущество граждан не будут

3 февраля. FINMARKET.RU - Судебные приставы при исполнительном производстве не смогут запрещать регистрационные действия с имуществом должника и накладывать на него арест, если сумма долга не превышает 10 тыс. руб.в подобных случаях будет ограничиваться денежными средствами на счетах, зарплатой и т. д. Такие правки, а также ряд других Минюст предлагает внести в закон "Об исполнительном производстве" (229-ФЗ), пишут "Ведомости"

Законопроект направлен на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства, говорится в пояснительной записке.

Поправки в закон увеличивают до 30 000 руб. с 10 000 руб. сумму долга, когда судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника без предварительной проверки наличия у него денежных средств и иного имущества.

Проект уточняет некоторые действия, которые могут совершать судебные приставы в отношении должника. В частности, вместо ареста на все имущество предлагается накладывать арест на денежные средства в размере задолженности. Также отдельно прописаны такие действия, как возможность накладывать арест на иное имущество (в том числе на ценные бумаги), изымать его, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение, а также устанавливать запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества. Под взыскание могут попасть и цифровые рубли.

Прописывается и новый порядок получения сведений об имуществе должника: вначале данные запрашиваются у ФНС, а если их недостаточно, то у банков.