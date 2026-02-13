.
.
.
.
.
.
13 февраля 2026 года 09:41
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками различных коммунальных организаций, среди которых - ресурсоснабжающие (водоканалы, электросети и т. п.), операторы по вывозу мусора, управляющие компании, лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества, занимающиеся организацией капремонта. Со стороны жителей участниками этого взаимодействия могут стать как собственники, так и пользователи помещений. Организация должна обеспечить жителям через Max непрерывный доступ к ряду сведений - режиму ее работы и времени приема жителей, контактным данным организации, телефонам диспетчерской и аварийно-диспетчерской служб. Через MАХ также должны сообщать жителям о перерывах в поставках ресурсов (например, когда отключают воду или электричество), о проведенных работах по капремонту. При этом общение жителей с организациями (направление обращений от собственников и получение ответов на них), передача показаний счетчиков будет, как говорится в приказе, происходить через ГИС ЖКХ. Информационное взаимодействие с использованием сервиса (то есть мессенджера MАХ) осуществляется посредством интеграции с системой ГИС ЖКХ, указано в приказе. Однако, как отмечают эксперты, до конца детали синхронизации MАХ и ГИС ЖКХ не определены.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, Минстрой, Max, ЖКХ, взаимодействие
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
.