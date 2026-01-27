.
27 января 2026 года 08:07
Долги за капремонт разрешат взыскивать банкам, УК и платежным агентам
Егор Алеев/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на капремонт и предоставлять документы для их оплаты. Сейчас этими функциями обладают только региональные операторы - местные фонды капремонта. Такой законопроект с учетом доработки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника: один - близкий к комиссии, второй - в Белом доме. Изменения вносятся в ст. 183 Жилищного кодекса (ЖК). Законопроект внесла в Госдуму в октябре 2025 г. группа депутатов и сенаторов. Сейчас взыскивать задолженности по взносам на капремонт может только региональный оператор, из-за чего возникает "искусственное ограничение оборотоспособности задолженности" по взносам на капремонт, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капремонтов. В госучреждениях большинства регионов отсутствуют необходимые профессиональные кадры и программное обеспечение, как и в самих фондах капремонта, сказано там же. Законопроект разработан для внедрения допмеханизмов, которые помогут повысить собираемость взносов на капремонт в условиях недостаточной финансовой устойчивости региональных программ, говорится в отзыве правительства. Но чтобы исключить противоречия в правовом регулировании, эти изменения необходимо предусмотреть в других частях ЖК, сказано там же. Сейчас мощностей региональных операторов не хватает для взыскания задолженностей, а их объем растет, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и партнеры" Сергей Сергеев. Существенно усложняют процесс взыскания количество лицевых счетов и сложности с получением персональных данных должников, продолжает он. Как считает Сергеев, предлагаемая мера позволит привлечь профессиональных игроков на рынке взыскания для наиболее эффективной работы с долгами. При этом у самих региональных операторов освободится ресурс для повышения эффективности системы капремонта. Речь не идет о переуступке прав требования: региональный оператор все равно будет отвечать за действия агентов как за свои собственные, подчеркнул эксперт.
Istina 27.01.2026
Как только правительсто Российской Федерации и "равительственная комиссия по законопроектной деятельности" обеспечат правами граждан, Покупателей ЖКУ, по аналогии с теми условиями, которые правительство Российской Федерации обеспечило в прошлый период, и обеспчеивает в текущий период организации, управляющие МКД, руководиетли юридических лиц начнут исполнять один из основных законов платного рынка - Продавец ЖКУ и ных услуг выставляет счет - Покупатель ЖКУ и иных услуг оплачивает счет - Продавец ЖКУ и иных услуг предоставляет документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг.
Istina 27.01.2026
Если власть обеспечивает доступ третьим лицам к списаниям, то граждане, имеющие равные права, ГК РФ, в гражданских отношениях, в том числе жилищных, и явялющиеся стороной сделки, просто обязаны иметь доступ к счетам организации, управляющей МКД - для списания долгов юридиечскеого лица, действующего в сфере управления МКД, за вознаграждение.
Istina 27.01.2026
"говорится в отзыве правительства". Есть ли отзыв правительства на длящиеся бездействия исполнительной власти на рынке ЖКХ? Номенклатура власти на платном рынке ЖКХ действует в свою пользу, но не в пользу граждан. Одна ветвь номенклатуры власти пролонгированно нарушает законы, другие ветви власти - пролонгированно сопровождают грубые нарушения.
Istina 27.01.2026
Ни одна ветвь власти не обеспечивает обязательное исполнение Продавцов ЖКУ на платном рынке ЖКХ относительно права Покупателя - иметь документы, подвтверждающие обязательные действия юридического лица, управляющего МКД.
Istina 27.01.2026
На рынках, где две стороны правовых отношений, действует правило - Продавец (товаров) услуг обязан предоставить Покупателю документы, подтверждаюющие исполнение платных услуг (выполнение) платных работ. Это правило не действует на платном рынке ЖКХ Российской Федерации, где Продавец ЖКУ и иных (прочих) услуг организация, управляющая МКД (ЖК РФ), а Покупатель - гражданин, собственник помещения в МКД.
