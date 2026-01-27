Долги за капремонт разрешат взыскивать банкам, УК и платежным агентам

27 января. FINMARKET.RU - Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы наи предоставлять документы для их оплаты. Сейчас этими функциями обладают только региональные операторы - местные фонды капремонта.

Такойс учетом доработки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника: один - близкий к комиссии, второй - в Белом доме.

Изменения вносятся в ст. 183 Жилищного кодекса (ЖК). Законопроект внесла в Госдуму в октябре 2025 г. группа депутатов и сенаторов.

Сейчас взыскивать задолженности по взносам на капремонт может только региональный оператор, из-за чего возникает "искусственное ограничение оборотоспособности задолженности" по взносам на капремонт, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капремонтов. В госучреждениях большинства регионов отсутствуют необходимые профессиональные кадры и программное обеспечение, как и в самих фондах капремонта, сказано там же.

Законопроект разработан для внедрения допмеханизмов, которые помогут повысить собираемость взносов на капремонт в условиях недостаточной финансовой устойчивости региональных программ, говорится в отзыве правительства. Но чтобы исключить противоречия в правовом регулировании, эти изменения необходимо предусмотреть в других частях ЖК, сказано там же.

Сейчас мощностей региональных операторов не хватает для взыскания задолженностей, а их объем растет, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и партнеры" Сергей Сергеев. Существенно усложняют процесс взыскания количество лицевых счетов и сложности с получением персональных данных должников, продолжает он.

Как считает Сергеев, предлагаемая мера позволит привлечь профессиональных игроков на рынке взыскания для наиболее эффективной работы с долгами. При этом у самих региональных операторов освободится ресурс для повышения эффективности системы капремонта. Речь не идет о переуступке прав требования: региональный оператор все равно будет отвечать за действия агентов как за свои собственные, подчеркнул эксперт.