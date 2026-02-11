.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
11 февраля 2026 года 10:10
Доля российского шампанского на рынке превысила 77%
|1
Кирилл Кухмарь/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - Российский алкогольный рынок завершил 2025 год в состоянии структурного перелома. Традиционные символы отечественного потребления, такие как водка, продолжают терять обороты, уступая место новой потребительской культуре. Рост индустрии теперь обеспечивают не крепкие напитки, а слабоалкогольные категории, готовые коктейли премиального сегмента и экзотические продукты, ворвавшиеся на рынок из Азии. Это следует из данных исследовательской компании "Нильсен", представленных на выставке "Продэкспо", пишет "Российская газета". Как утверждают в компании, в целом продажи алкоголя в 2025 году практически не изменились в натуральном выражении, однако заметные изменения видны внутри категорий. Так, в сегменте крепкого алкоголя (крепость выше 20%) водка хоть и сохраняет лидерство с долей рынка 69,5% в натуральном выражении, но уже не первый год демонстрирует падение продаж (на 1,5% в прошлом году). Бренди также в прошлом году потеряло 1,9%. На этом фоне ярко выделяется рост продаж виски - на 8,4%. Аналогичный положительный тренд показывают джин (+12,8%) и ром (+13,2%), что напрямую связано с растущей популярностью коктейльной культуры. Истинным локомотивом роста всего рынка стал сегмент слабоалкогольных напитков и ингредиентов для коктейлей. Категории, выступающие основой для смешивания, также показали впечатляющую динамику: продажи вермута выросли на 12,8%, биттеров - на 10,3%, ликеров - на 6,3%, а аперитивов - на 8,4%. Это прямое свидетельство сдвига в потребительском поведении: россияне все чаще предпочитают легкие, вкусовые и экспериментальные варианты потребления алкоголя, где процесс приготовления коктейля становится частью досуга. На рынке тихих вин Россия не только укрепила лидерство с долей 50,5%, но и стала главным драйвером роста, обеспечив 6 п.п. прироста продаж. А доля отечественных игристых превысила 77%. Внутри категории подтверждается тренд на популярность сухих вин, в то время как сладкие вина - единственный сегмент с отрицательной динамикой (минус 20,9%). В этом году, по оценкам аналитиков, рынок сохранит инерционную траекторию развития, общий рост останется ограниченным, а ключевыми источниками динамики продолжат выступать слабоалкогольные категории, коктейльные сценарии потребления и нишевые сегменты, формирующие дополнительную ценность за счет новизны и ассортимента.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Blin 11.02.2026
Российское шампанское это отстой, в нем сахара полно и отрыжка после
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.