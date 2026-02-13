Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ

13 февраля. FINMARKET.RU -от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Банкиры предлагают унифицировать сделки, которые могут иметь признаки неправомерного использования инсайда, уточнить порядок раскрытия информации и увеличить сроки при исполнении обязанностей участниками рынка, пишут "Ведомости"

Госдума 11 февраля приняла законопроект в первом чтении.АБР касаются доработанной ко второму чтении версии документа.

Как считают банкиры, критерии сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайда и манипулирования, должны быть едиными для всего рынка и устанавливаться нормативным актом Банка России.

Банкиры считают правильным сохранить в законе формулировку о том, что на раскрытие информации, не включенной в перечень Банка России, не распространяются порядок и сроки, установленные его нормативными актами. Исключение этой формулировки создает неопределенность - неясно, должны внутренние порядки соответствовать требованиям Банка России или нет, говорится в предложениях АБР.

Организатор торговли, считают в АБР, должен бесплатно предоставлять по запросу компании информацию о совершенных ее инсайдерами сделках.необходима компаниям для исполнения обязанности, которая возлагается на них законопроектом, а не по их собственной инициативе, говорится в письме. Безвозмездная основа таких взаимоотношений пресечет установление необоснованно высоких тарифов.

АБР предлагает увеличить срок раскрытия эмитентом обезличенной информации о сделках инсайдеров на своем сайте с одного до трех рабочих дней.

Также необходимо увеличить срок информирования организатора торговли о включении (исключении) лиц в списки инсайдеров до семи рабочих дней со дня такого действия.

Из определения об инсайдерской информации предлагали исключить признаки "точности и конкретности" сведений, тем самым значительно расширяя это понятие. Статус инсайда сможет получить более широкий круг сведений (а не только официальные документы), если их раскрытие способно повлиять на рынок.

Также законопроектом хотят расширить действия, которые признаются манипулированием рынком. Сейчас такими считаются умышленное распространение заведомо ложных сведений. Предлагается признать манипулированием распространение еще и сведений, которые вводят в заблуждение. Сведения будут считаться вводящими в заблуждение, если поданы неточно или неполно, из-за чего умышленно создается искаженное представление о событии.