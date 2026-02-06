Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%

Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%

6 февраля. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства вв декабре 2025 года ускорился до 3,7% в годовом выражении после роста на 0,4% в ноябре (оценка уточнена со снижения на 0,7%), 2,5% в октябре, 1,1% в сентябре, 1,0% в августе, 1,5% в июле, 2,1% в июне, 1,2% в мае, 1,3% в апреле, 0,2% в марте, снижения на 0,9% в феврале (из-за високосного 2024 года) и роста на 1,0% в январе 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В целом за 2025 годв РФ выросло на 1,3%.

при этом в соответствии с планом немного уточнил динамику за 2024 год и помесячную динамику за январь-ноябрь 2025 года. Так, в 2024 году рост промышленности в РФ составил 5,1% (вместо предыдущей оценки в 5,6%).

Данные по промышленности в декабре 2025 года оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в РФ в декабре на 0,6%, а за 2025 год предполагал увеличение показателя на 0,7%. Минэкономразвития в сентябре прогнозировало рост по 2025 году на уровне 1,5%.

Согласно данным Росстата, в 4-м квартале 2025 года промпроизводство в РФ выросло в годовом выражении на 2,3% после роста на 1,2% в 3-м квартале, роста на 1,5% во 2-м квартале и роста на 0,1% в 1-м квартале.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 2,3% после снижения на 0,5% в ноябре и роста на 2,1% в октябре.

В декабре 2025 года значительно ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 7,8% в годовом выражении после увеличения этого показателя на 1,0% в ноябре и 3,5% в октябре. В целом за 2025 год производство в обрабатывающих секторах выросло на 3,6% после роста на 9,1% в 2024 году.

В добывающем секторе в декабре 2025 года производство снизилось на 2,8% в годовом выражении после роста на 0,4% в ноябре и на 1,4% в октябре. В целом за 2025 год снижение в добыче составило 1,6% после снижения на 0,5% в 2024 году.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в декабре было зафиксировано снижение на 0,7% в годовом выражении после спада на 3,4% в ноябре и роста на 1,1% в октябре (за 2025 год - снижение на 1,6% после роста на 2,4% в 2024 году).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в декабре составил 6,2% после снижения на 3,2% в ноябре и на 3,9% в октябре (за 2025 год показатель сократился на 4,3% после роста на 4,1% в 2024 году).

Согласно данным Росстата, максимальный рост производства в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года показали следующие отрасли: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 28,6%; производство табачных изделий - 25,9%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 21,5%; металлургическое производство - 16,9%; производство прочих готовых изделий - 15,8%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 12,9%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 20,2%; добыча прочих полезных ископаемых - 19,4%; ремонт машин и оборудования - 12,1%.

В целом за 2025 год лидерами роста стали следующие отрасли: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 32,0%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 18,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 15,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 11,7%.

Снизились в 2025 году объемы производства, в частности, в следующих отраслях: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 23,1%; производство кожи и изделий из кожи - 12,6%; добыча прочих полезных ископаемых -11,6%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 8,3%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 6,9%; производство мебели - 6,9%; производство резиновых и пластмассовых изделий -6,7%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2026 году на 2,3%. В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря).