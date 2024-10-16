Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 октября

16 октября. FINMARKET.RU -РФ с 17 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8283,25 (+2,59) руб./грамм; на серебро - 97,43 (-0,04) руб./грамм; на платину - 3061,21 (-1,66) руб./грамм; на палладий - 3158,15 (-82,5) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51986,827 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 152,285 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,72 коп. и составил 13,5878 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,6265 руб. Было заключено 33260 сделок. Объем торгов составил 81382,32... Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,6265 руб. Было заключено 33260 сделок. Объем торгов составил 81382,32...

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Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,09% после повышения по 0,14% в три предыдущие недели, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) По отношению к началу года цены на бензин к 14 октября... По отношению к началу года цены на бензин к 14 октября... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и... читать дальше

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Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi -... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi -... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в весенне-летнем расписании этого года (действует с начала апреля по конец октября) может вырасти на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с членами... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,3% с 17,1% в сентябре, на 2025 год - до 18% с 16,1%, на 2026 год - до 12,5% с 11,5%, на 2027 год - до 9% с 8,6%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки осталась... читать дальше

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Власти Швейцарии приняли решение присоединиться еще к ряду антироссийских мер, принятых ЕС в рамках 14-го пакета санкций, сообщается на сайте правительства страны. "16 октября Федеральный совет принял решение принять большинство мер из европейского пакета санкций против РФ", -... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 11 октября, подскочил на 16 базисных пунктов и составил 6,52%, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Показатель увеличился по... читать дальше

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Американский автопроизводитель General Motors создаст совместное предприятие с канадской горнодобывающей компанией Lithium Americas Corp. и инвестирует в него $625 млн. Как говорится в совместном пресс-релизе, СП будет нацелено на добычу карбоната лития на проекте... Как говорится в совместном пресс-релизе, СП будет нацелено на добычу карбоната лития на проекте... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,58 коп. и составил 13,5927 руб. Минимальный курс юаня составил 13,538 руб., максимальный - 13,6245 руб. Было заключено 28411 сделок. Объем торгов составил 31973,76... Минимальный курс юаня составил 13,538 руб., максимальный - 13,6245 руб. Было заключено 28411 сделок. Объем торгов составил 31973,76...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг страховой компании СК "РСХБ-Страхование" на уровне ruАА+ со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинг финансовой надежности страховщика обусловлен умеренно высокими размерными... Рейтинг финансовой надежности страховщика обусловлен умеренно высокими размерными... читать дальше

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Столичное правительство и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам дополнительной квалификации молодых специалистов в сфере создания ИТ-проектов, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. "На Форуме инновационных финансовых... "На Форуме инновационных финансовых... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8283,25 (+2,59) руб./грамм; на серебро - 97,43 (-0,04) руб./грамм; на платину - 3061,21 (-1,66) руб./грамм; на палладий - 3158,15 (-82,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 97,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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