Аренда квартир в Москве подешевела на четверть

30 апреля. FINMARKET.RU -квартир в Москве за последние восемь месяцев подешевела на четверть. Это связано с увеличением предложения на рынке, пишут "Ведомости".

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в Москве на конец апреля 2025 г. составила около 84 000 руб. в месяц, подсчитал сервис "Яндекс аренда". По его данным, по сравнению с сентябрем прошлого года, когда ставки достигли рекордного уровня, данный показатель снизился на 26,3%. Впрочем, по отношению к апрелю 2024 г. аренда выросла, но всего на 3,7%. Однокомнатные квартиры, к примеру, за восемь месяцев подешевели на 17% до 66 000 руб. в месяц, указывает "Яндекс аренда". "Циан", в свою очередь, оценивает средние ставки аренды однушек в Москве в апреле в 64 000 руб. Это на 11% меньше, чем было в сентябре, и на 3% ниже мартовского уровня. Съем двухкомнатных квартир сейчас обойдется в среднем в 103 300 руб. в месяц, на пике года они стоили на 18% дороже. А по отношению к предыдущему месяцу они подешевели на 1%.

"Этажи" приводят похожие цифры: 67 260 руб. в месяц за однушку и 109 240 руб. за двушку. При этом, по словам ведущего эксперта по недвижимости этой компании Павла Марковского, в данном случае речь идет о запросах арендодателей. В реальности же квартиры сдаются в 1,5–2 раза дешевле: однокомнатные – за 40 000–45 000 руб., двухкомнатные – за 50 000–55 000 руб. в месяц. Эксперт отмечает, что, для сравнения, в сентябре 2024 г. эта разница составляла 25–30%, а в апреле прошлого года – 15–20%. Активность на столичном рынке аренды жилья действительно падает, говорит представитель "Инком-недвижимости". Об этом, по его словам, свидетельствует снижение минимальных ставок в старой Москве (без учета Зеленограда) до 25 000 руб. в месяц. Лотов по такой цене не было с июля 2023 г., отмечает собеседник "Ведомостей".

Главная причина падения ставок – значительное увеличение предложения, говорят опрошенные "Ведомостями" эксперты. Только за последний месяц число квартир на рынке увеличилось на 6,8%, сообщает сервис долгосрочной аренды и управления недвижимостью Colife. В "Авито недвижимости" также говорят о 7% к марту. Годовой же прирост составил 9,7%, по данным "Этажей", 21,3% – по оценке Colife и 29% – по информации "Авито недвижимости".

В "Яндекс аренде" говорят, что предложение квартир всех типов по сравнению с сентябрем 2024 г. увеличилось почти в 2 раза. Представитель "Этажей" утверждает, что сейчас для съема доступно 12 000 лотов. Другие компании абсолютные цифры не приводят.

Предложение жилья в аренду в Москве растет третий квартал подряд, отмечает сооснователь Colife Артем Бабинов.

Впрочем, спрос на арендном рынке Москвы тоже начал расти, отмечают эксперты.