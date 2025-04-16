Доля просрочки по ипотеке может вырасти в два раза в 2025 году

16 апреля. FINMARKET.RU - Доля просроченной ипотеки в портфелях банков по итогам 2025 г. может вырасти до 0,8–1% после 0,5% в прошлом году из-за высокого уровня инфляции и роста количества проблемных заемщиков, которые брали кредиты по двузначным ставкам, пишут "Ведомости", ссылающиеся на прогноз "Эксперт РА". По оценкам агентства, весь портфель ипотеки в 2025 г. вырастет всего на 5% до 21 трлн руб., таким образом,может составить до 200 млрд руб.

В прошлом году портфель жилищных кредитов вырос на 10,4%, а вместе с ним на 57% увеличился и объем просроченных платежей. Но, несмотря на это, доля просрочки в общем портфеле осталась на приемлемо низком уровне – около 0,5% против 0,3% в 2023 г., говорится в обзоре. В денежном эквиваленте это около 100 млрд руб.

На рост просрочки повлияет и снижение объемов досрочного погашения кредитов, указывают аналитики "Эксперт РА": для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных денег на вкладах под высокий процент, а не ускоренное погашение кредитов. Сокращение объемов досрочного погашения усиливает неопределенность в прогнозировании поведения заемщиков, затрудняя оценку реальных сроков возврата средств и управление денежными потоками, в результате чего банки дольше удерживают кредиты на балансе, говорится в обзоре. По итогам 2024 г. доля досрочных погашений в сегменте составила минимум с 2020 г. – 3,9% от ипотечного портфеля. Тенденция будет сохраняться и в текущем году, уверены аналитики, поэтому прогнозируют ее долю в 2%.

Но даже уровень просрочки 0,8–1% остается в пределах исторических значений, говорится в обзоре. Например, на начало 2020 г. показатель был порядка 0,9%. Также благодаря повышению макронадбавок и ужесточению требований Банка России к первоначальному взносу ситуация остается контролируемой и не несет в себе критических угроз для банковской системы, отмечают аналитики «Эксперт РА». За счет мер ЦБ доля кредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) выше 80%, снизилась с 45% в IV квартале 2023 г. до 13% в IV квартале 2024 г. А доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) сократилась с 50% во второй половине 2023 г. до 13% в конце 2024 г.

Как отметил представитель ЦБ РФ, доля просрочки свыше 90 дней составляет менее 1% от ипотечного портфеля и эти кредиты на 60% покрыты резервами и обеспечены залогом. Кроме того, банки накопили достаточный макропруденциальный буфер капитала для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария, продолжает представитель Банка России, размер запаса на 1 марта составил 1,8% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери (335 млрд руб.).

Рост просрочки обусловлен вызреванием поколений кредитов, выданных во второй половине 2023 г. – первой половине 2024 г. в рамках массовой программы ипотеки на фоне ажиотажного спроса и анонсированных ужесточений условий предоставления льготных кредитов, говорит представитель регулятора. В этот период требования к заемщикам как по величине первоначального взноса, так и по размеру долговой нагрузки находились на исторически низком уровне. Но пересмотр условий льготных государственных программ и ужесточение макропруденциальных мер весной 2024 г. будут способствовать меньшему уровню просрочек в ипотечном кредитовании в ближайшие годы, резюмирует представитель ЦБ.

На фоне сохраняющихся высоких ставок и ограниченного объема господдержки выдача ипотечных кредитов в 2025 году сократится на 30%, пишет "Коммерсант", также ссылающийся на прогноз агентства "Эксперт РА". С учетом того, что, по данным ЦБ, в 2024 году было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,9 трлн рублей, общий объем выдачи в 2025 году составит около 3,4 трлн рублей. Среди причин снижения выдачи "Эксперт РА" выделяет "ужесточения макропруденциального регулирования в наиболее рискованных сегментах ипотечного рынка". Однако, несмотря на значительное сокращение выдачи, портфель ипотечных кредитов, по оценке "Эксперт РА", покажет рост на 5%, достигнув 21,1 трлн рублей. Аналитики агентства считают, что это произойдет благодаря низким показателям досрочных погашений.

Банкиры обращают внимание на другие причины. По словам директора департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталия Костюкевича, из-за значительного роста цен на недвижимость "даже при низких ставках у клиентов возникают значительные расходы на обслуживание ипотечного кредита, поэтому у значительной доли клиентов нет возможности досрочно гасить кредит".