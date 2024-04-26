ЦБ РФ установил курс евро с 27 апреля в размере 98,7187 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 98,7187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,08 коп.

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Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus (ООО "Аурус", г. Елабуга), продав свои 0,5% долей компании "Хит Моторз Рус". Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 24 апреля. Основным владельцем ООО "Аурус",... Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 24 апреля. Основным владельцем ООО "Аурус",... читать дальше

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Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 1-м квартале 2024 года составил 616 млрд рублей, что на 36% меньше аналогичного показателя 2023 года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ,... читать дальше

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Банк России в рамках эксперимента по видеоидентификации может опробовать ее и для проведения трансграничных платежей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Видеоидентификация, в том числе и в экспериментальном режиме, может быть опробована и для трансграничных платежей. Мы здесь... читать дальше

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Банк России прорабатывает вопрос необходимости дополнительного регулирования банков, которые принадлежат крупным маркетплейсам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Топ-менеджеры банков в апреле в ходе конференции подняли вопрос о том, что банковские "дочки"... Топ-менеджеры банков в апреле в ходе конференции подняли вопрос о том, что банковские "дочки"... читать дальше

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Минфин РФ с вводом дополнительного коэффициента к НДПИ на золото, так называемой "нашлепки", и отмены "курсовой" пошлины для золотодобытчиков отказывается от идеи ограничить экспорт золота физлицами, но видит необходимость ужесточить надзор, рассказал журналистам замминистра... читать дальше

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Выручка сервиса объявлений о недвижимости "Циан" (Cian Plc) в 4-м квартале 2023 года выросла на 37% - до 3,27 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 28% и составила 749 млн рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась на... читать дальше

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Госкомпании заключили в 1-м квартале текущего года 409,8 тыс. договоров на 2,21 трлн рублей, что сопоставимо с аналогичными показателями 2023 года (397 тыс. договоров на 2,25 трлн рублей), говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ,... читать дальше

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Гохран при необходимости продолжит закупки алмазов у "АЛРОСА" в Госфонд, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Увеличение бюджетного лимита Гохрана на покупку, который в 2024 году составляет 51,5 млрд рублей, пока не планируется, хотя эта цифра... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 77,2 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса до 77,9 пункта. Консенсус-прогноз... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже на торгах в пятницу. При этом китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 6 марта, евро - ниже 98 руб. также впервые с этой даты, доллар США торгуется по направлению к 91 руб. Курс доллара США... Курс доллара США... читать дальше

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Московская биржа готова предоставить свой опыт и технологии для создания агробиржи стран БРИКС, заявил директор Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа") Никита Захаров на масложировой конференции в пятницу в Москве. "Московская биржа может... "Московская биржа может... читать дальше

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Фондовые индексы США поднимаются на статистике и корпоративной отчетности. Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5%... Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5%... читать дальше

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Правительство РФ дало положительное заключение на депутатский законопроект о введении в РФ с 1 марта 2025 г. государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Компании и индивидуальные предприниматели, участвующие в обороте метанола и... Компании и индивидуальные предприниматели, участвующие в обороте метанола и... читать дальше

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ЦБ РФ по-прежнему считает, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами является больше психологическим фактором, рассчитывает, что, если это требование будут продлено, то жесткость его обязательств постепенно будет ослабевать, заявила глава Банка России Эльвира... читать дальше

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Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) начало расследование кампании Tesla по отзыву 2 млн электромобилей в декабре прошлого года, говорится в документах на сайте регулятора. Управление изучает,... читать дальше

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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 на 63 млрд 940,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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