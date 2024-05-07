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07 мая 2024 года 08:46
Объемы кредитования под имущество выросли на треть
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Петр Ковалев/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - В январе—марте российские банки выдали гражданам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%. Средний размер кредита под залог имущества увеличился на 9%, до 1,18 млн руб., средний срок — на пять месяцев, до 63 месяцев., пишет "Коммерсант", сслающийся на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Тренд на увеличение в портфелях банков залогового кредитования демонстрирует желание банков минимизировать свои риски, а также снизить давление на капитал из-за ужесточения регулирования сегмента розничного кредитования в свете вводимых ограничений. Кредитные риски при этом банки покрывают обеспечением - преимущественно высоколиквидными автотранспортными средствами и недвижимостью", - считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Также, добавляет эксперт, для сохранения темпов выдач банки удлиняют сроки кредитов. Однако, в этом случае, по словам Бородулина, у банков возникают риски - как процентные, так и в отношении ликвидности.
Опубликовано Финмаркет
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