Работу иностранных коллекторов в России могут запретить

7 мая. FINMARKET.RU - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств с иностранным участием, пишет "Российская газета".

Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект разработан в целях пресечения возможности получения прибыли коллекторскими компаниями с иностранным участием. "Зачастую денежные средства, поступающие от принудительного исполнения, составляют до 80% доходов компаний, осуществляющих возврат просроченной задолженности. В отдельных случаях денежные средства, поступающие от исполнительного производства, составляют до 100% доходов таких компаний", - отметил он.

Он также заметил, что деятельность по возврату просроченной задолженности предполагает получение личных данных граждан.