.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В прошлом году полисы ОСАГО имел каждый шестой владелец мотоцикла в РФ, их средняя цена втрое выше аналога для легковушки - ЦБ
07 мая 2024 года 09:25
Работу иностранных коллекторов в России могут запретить
|0
Петр Ковалев/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств с иностранным участием, пишет "Российская газета". Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект разработан в целях пресечения возможности получения прибыли коллекторскими компаниями с иностранным участием. "Зачастую денежные средства, поступающие от принудительного исполнения, составляют до 80% доходов компаний, осуществляющих возврат просроченной задолженности. В отдельных случаях денежные средства, поступающие от исполнительного производства, составляют до 100% доходов таких компаний", - отметил он. Он также заметил, что деятельность по возврату просроченной задолженности предполагает получение личных данных граждан.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, иноколлекторы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.