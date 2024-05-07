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07 мая 2024 года 09:25

Работу иностранных коллекторов в России могут запретить

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств с иностранным участием, пишет "Российская газета".

Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект разработан в целях пресечения возможности получения прибыли коллекторскими компаниями с иностранным участием. "Зачастую денежные средства, поступающие от принудительного исполнения, составляют до 80% доходов компаний, осуществляющих возврат просроченной задолженности. В отдельных случаях денежные средства, поступающие от исполнительного производства, составляют до 100% доходов таких компаний", - отметил он.

Он также заметил, что деятельность по возврату просроченной задолженности предполагает получение личных данных граждан.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  иноколлекторы

 
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