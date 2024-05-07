- 2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу);
- 0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время — менее четырех недель — находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);
- 2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут и не готовы приступить к работе в настоящий момент (например, студенты очных отделений или домохозяйки, которые сидят с детьми, а также пенсионеры).
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07 мая 2024 года 08:24
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
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Михаил Метцель/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек, подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас, пишут "Известия". За счет них можно решить проблему дефицита кадров, которая давит на российскую экономику, говорится в исследовании ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, опубликованном в журнале "Воспроизводство национального человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов". В число трудовых резервов входят:
Опубликовано Финмаркет
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