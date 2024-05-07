Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек

7 мая. FINMARKET.RU - В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек, подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас, пишут "Известия". За счет них можно решить проблему дефицита кадров, которая давит на российскую экономику, говорится в исследовании ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, опубликованном в журнале "Воспроизводство национального человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов".

В число трудовых резервов входят:

2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу);

0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время — менее четырех недель — находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);

2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут и не готовы приступить к работе в настоящий момент (например, студенты очных отделений или домохозяйки, которые сидят с детьми, а также пенсионеры).

При этом чем моложе группа незанятых в экономике граждан, тем меньше вероятность, что люди из ее состава в ближайшее время устроятся на работу.

"Молодежная группа желающих работать, но не ищущих и не готовых приступить к труду, наполовину состоит из учащихся очной формы обучения и еще на четверть — из лиц, ведущих домашнее хозяйство или отвечающих за уход за домом и детьми", — отмечается в исследовании РАН.

Реальный размер трудовых резервов может быть меньше за счет того, что часть россиян работают без оформления трудовых отношений, полагает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов.

Еще одной важной составляющей недоиспользованной рабочей силы выступает неполная занятость, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Люди могут работать лишь несколько часов в день по разным причинам — по инициативе начальства, по соглашению сторон или по желанию самого сотрудника.

Оценка незадействованной рабочей силы в 5,6 млн человек сопоставима с тем, сколько трудящихся недостает российской экономике. Как писали ранее "Известия", по оценкам РАН, в РФ не хватало 4,8 млн рабочих рук по итогам прошлого года.

Решение проблемы уже предложили на самом высоком уровне. В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о запуске нацпроекта "Кадры". Он призван справиться с нехваткой специалистов в стране за счет того, что молодые люди будут получать актуальные навыки в рамках образовательных программ. Для этого школы и вузы должны работать в связке, привлекая работодателей.