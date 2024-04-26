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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 47,6 млрд руб.
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Путин: возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации
26 апреля 2024 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 47,6 млрд руб.
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26 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 47,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -25,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Сбербанк оставил прогнозы по основным финансовым показателям отчета о прибыли и убытке на 2024 г. неизменными, следует из его презентации. Так, банк сохранил прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне выше 22%. Прогноз по достаточности... читать дальше
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