В деньгах рост капвложений в России остановился еще в 4-м квартале

6 мая. FINMARKET.RU - АктуальныйЦБ предприятий основных секторов экономики констатирует: инвестактивность компаний в 1-м квартале т.г. заметно расширялась, ее оценки обновили исторический максимум и оказались выше ожиданий компаний на 1-й квартал, о которых они заявляли в 4-м квартале 2023 года. Ожидания же инвестактивности на 2-й квартал 2024 года - на новом максимуме.

Но бурная активность, фиксируемая в опросах, не подтверждается цифрами, пишет "Коммерсант"

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в 4-м квартале 2023 г. рост капвложений остановился: минус 0,1% против плюс 1,8% в 3-м квартале к предыдущему с учетом сезонности.

Несмотря на позитивные оценки респондентов ЦБ в отношении инвестактивности в 1-м квартале т.г., февраль, по данным индекса предложения инвесттоваров, который рассчитывает ЦМАКП, стал четвертым месяцем ее стагнации. За стагнацией предложения инвесттоваров стоят слабые разнонаправленные тенденции по отдельным компонентам: наметившийся рост предложения базовых стройматериалов при небольшом сокращении предложения машин и оборудования.