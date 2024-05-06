Впервые за 7 лет динамика открытия новых ПИФов оказалась отрицательной

6 мая. FINMARKET.RU -открытия новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) год к году за первые 4 месяца 2024 г. впервые за 7 лет оказалась отрицательной. Количество сформированных фондов за период сократилось на 33,7% - до 65. Из них 54 - закрытые, 9 - открытые и 2 - биржевые (БПИФ), следует из реестра российских ПИФов Банка России.

Интервальных ПИФов в этот период не формировалось. За тот же отрезок времени в 2023 г. общее число сформированных ПИФов выросло на 19,5% г/г - до 98: 94 закрытых фонда (ЗПИФ), три интервальных фонда (ИПИФ), а также один биржевой фонд, пишут "Ведомости"

Такая картина на рынке ПИФов в 1-м квартале связана с отложенным влиянием ограничения доступа инвесторов к иностранным ценным бумагам, а также изменением некоторых стратегий, пояснил вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Илья Ванин. Если ранее через ИПИФ реализовывались валютные стратегии инвестирования в еврооблигации, недоступные в тех же условиях для других фондов, то сейчас они не так актуальны, уточнил эксперт. Но ничего необычного и тревожного для рынка в этой статистике нет - отклонение не носит критического характера и по основным типам фондов вполне укладывается в данные предыдущих лет, считает Ванин.

На рынке ПИФов необходимо разделять сегменты розничных и персональных фондов, отметил директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий. Персональные фонды, к которым относятся ЗПИФы, предназначены для крупного корпоративного и частного капитала. К розничному сегменту относятся фонды, доступные более широкому кругу инвесторов: биржевые и открытые.

По итогам 2023 г. общее число сформированных ПИФов увеличилось на 97,3% г/г - до 588. Из них 537 - закрытые, 18 - открытые, 25 - интервальные, 8 - биржевые.

В 2023 г. число сформированных ЗПИФов увеличилось год к году в 1,9 раза. Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк объяснил это тем, что для каждого ЗПИФа открывался свой амортизационный фонд - ЗПИФ-А. В ЗПИФ-А включали все заблокированные из-за санкций активы из ПИФов, в которых они содержались, уточнил он.