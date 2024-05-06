ЦБ озаботился комиссиями за снятие денег с кредиток

6 мая. FINMARKET.RU - Комиссия за снятие денег с кредитных карт стала носить гипертрофированные размеры: финорганизации начали прятать туда дополнительную доходность по продукту. Об этом "Известиям" рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он отметил, что это достаточно массовая история. Сейчас комиссия в среднем составляет 4-6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию.

Рыночная комиссия за снятие денег с кредиток оправданна, но, если она превышает определенный уровень, это экстра-доходность, и ее следует включать в ПСК, заявил Данилов. Пока она там не учитывается, пояснили "Известиям" в пресс-службе Банка России. Как правило, нельзя точно предсказать объем и периодичность таких операций - клиент может в принципе их не совершать.

"Вместе с тем мы видим злоупотребления со стороны отдельных банков, которые "прячут" на самом деле сверхдоходность по кредиткам в такие комиссии, в связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики", - сообщили в ЦБ.

В Банке России отметили, что игроки рынка в принципе идут по пути усложнения финансовых продуктов, в том числе и по кредитным картам. В то же время их реклама, как правило, дает широкие обещания, создавая иллюзию простоты и бесплатности. В результате клиенты могут нести более высокие расходы, чем они ожидают, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Сборы за снятие денег призваны разграничить кредитные карты и обычные потребительские займы, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Для получения наличных выгоднее взять обычную ссуду по более низкой ставке, а пластик выдается в первую очередь для оплаты покупок в магазинах, поэтому участники рынка будут дестимулировать клиентов использовать их иначе.

Как считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, плату за снятие наличных с пластика финорганизации вводят, чтобы прежде всего получить допдоходы. В то же время в такие платежи могут закладываться расходы на инкассацию, ведь обслуживание банкоматов обычно связано с дополнительными тратами.