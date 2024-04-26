26 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|апрель 2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|март 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|апрель 2024
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26 апреля 2024 года 12:48
Рынки акций крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в пятницу на фоне корпоративных новостей. Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительского доверия в Великобритании и его снижение во Франции.
Британский индекс потребдоверия,... читать дальше
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26 апреля 2024 года 12:41
ПАО "Юнипро" в 1-м квартале 2024 г. сохранило производство электроэнергии на уровне прошлого года - 14,9 млрд кВт.ч, сообщила компания.
Электростанции компании в I ценовой зоне увеличили выработку на 4% в связи с ростом энергопотребления. Во II ценовой зоне Березовская... читать дальше
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26 апреля 2024 года 12:33
Сбербанк оставил неизменными прогнозы по основным финансовым показателям отчета о прибыли и убытке на 2024 г., следует из его презентации. Так, банк сохранил прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне выше 22%.
Прогноз по достаточности основного... читать дальше
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26 апреля 2024 года 12:25
Сбербанк изучает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо, обсуждает эту опцию с регулятором, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.
"Мы рассматриваем сейчас такую возможность и обсуждаем ее с... читать дальше
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26 апреля 2024 года 12:18
Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. немного сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом квартале 2024 года, при этом оба показатели превысили прогнозы рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале... читать дальше
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26 апреля 2024 года 12:10
Семейную политику следует полностью передать Министерству труда и социальной защиты, переименовав ведомство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Тема поддержки рождаемости и семейной политике неисчерпаема. (...) Для того, чтобы все процессы были более... читать дальше
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26 апреля 2024 года 12:03
Шведский Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличила чистый убыток в первом квартале в 2 раза, сократив выручку на 5%.
Ухудшение результатов связано, в частности, со слабым потребительским спросом. Компания вынуждена снижать цены,... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:55
Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с начала текущего года расширилась в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Объем согласованного строительства в рамках программы... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:55
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9572% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,67%... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:47
Сбербанк оставил прогнозы по основным финансовым показателям отчета о прибыли и убытке на 2024 г. неизменными, следует из его презентации.
Так, банк сохранил прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне выше 22%.
Прогноз по достаточности... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:40
По итогам 1-го квартала чистая прибыль американской нефтегазовой компании Hess Corp. выросла в 2,8 раза благодаря росту объемов добычи и подъему цен на нефть.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $972 млн, или $3,16 в расчете на... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:32
ПАО "Россети Центр и Приволжье" по итогам первого квартала 2024 года получило чистую прибыль в размере 5,605 млрд рублей, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.
Выручка выросла на 6,5%, составив 36,047... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:26
Ритейлер МКПАО "Лента" в 1-м квартале 2024 года увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,6 раза, до 202 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года.
Розничные... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:19
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по РСБУ в 1-м квартале 2024 г. снизилась на 12,4% в годовом сравнении, до 3,2 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка составила 33,9 млрд руб. (+4,7%).
Заемные средства компании по итогам отчетного периода оценивались... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:12
Сбербанк пересмотрел прогнозы по росту кредитования и увеличению средств клиентов на 2024 год, значительно повысив ожидания по рознице, следует из презентации банка.
Прогноз по росту розничных кредитов в целом по банковскому сектору на 2024 год повышен до 9-11% с 4-6% в... читать дальше
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26 апреля 2024 года 11:07
Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2023 г. составила 536,9 млрд руб., говорится в материалах "Россетей", показанных гендиректором компании Андреем Рюминым в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего периода 2023-2024 гг.
Плановый показатель составлял 533,9 млрд руб.,... читать дальше
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