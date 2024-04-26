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Рынки акций крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в пятницу на фоне корпоративных новостей. Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительского доверия в Великобритании и его снижение во Франции. Британский индекс потребдоверия,... Британский индекс потребдоверия,... читать дальше

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ПАО "Юнипро" в 1-м квартале 2024 г. сохранило производство электроэнергии на уровне прошлого года - 14,9 млрд кВт.ч, сообщила компания. Электростанции компании в I ценовой зоне увеличили выработку на 4% в связи с ростом энергопотребления. Во II ценовой зоне Березовская... Электростанции компании в I ценовой зоне увеличили выработку на 4% в связи с ростом энергопотребления. Во II ценовой зоне Березовская... читать дальше

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Сбербанк оставил неизменными прогнозы по основным финансовым показателям отчета о прибыли и убытке на 2024 г., следует из его презентации. Так, банк сохранил прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне выше 22%. Прогноз по достаточности основного... Прогноз по достаточности основного... читать дальше

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Сбербанк изучает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо, обсуждает эту опцию с регулятором, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов. "Мы рассматриваем сейчас такую возможность и обсуждаем ее с... "Мы рассматриваем сейчас такую возможность и обсуждаем ее с... читать дальше

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Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. немного сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом квартале 2024 года, при этом оба показатели превысили прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале... читать дальше

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Семейную политику следует полностью передать Министерству труда и социальной защиты, переименовав ведомство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Тема поддержки рождаемости и семейной политике неисчерпаема. (...) Для того, чтобы все процессы были более... "Тема поддержки рождаемости и семейной политике неисчерпаема. (...) Для того, чтобы все процессы были более... читать дальше

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Шведский Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличила чистый убыток в первом квартале в 2 раза, сократив выручку на 5%. Ухудшение результатов связано, в частности, со слабым потребительским спросом. Компания вынуждена снижать цены,... Ухудшение результатов связано, в частности, со слабым потребительским спросом. Компания вынуждена снижать цены,... читать дальше

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Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с начала текущего года расширилась в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Объем согласованного строительства в рамках программы... "Объем согласованного строительства в рамках программы... читать дальше

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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9572% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,67%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,67%... читать дальше

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Сбербанк оставил прогнозы по основным финансовым показателям отчета о прибыли и убытке на 2024 г. неизменными, следует из его презентации. Так, банк сохранил прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне выше 22%. Так, банк сохранил прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне выше 22%. Прогноз по достаточности... Прогноз по достаточности... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль американской нефтегазовой компании Hess Corp. выросла в 2,8 раза благодаря росту объемов добычи и подъему цен на нефть. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $972 млн, или $3,16 в расчете на... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $972 млн, или $3,16 в расчете на... читать дальше

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ПАО "Россети Центр и Приволжье" по итогам первого квартала 2024 года получило чистую прибыль в размере 5,605 млрд рублей, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка выросла на 6,5%, составив 36,047... Выручка выросла на 6,5%, составив 36,047... читать дальше

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Ритейлер МКПАО "Лента" в 1-м квартале 2024 года увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,6 раза, до 202 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года. Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года. Розничные... Розничные... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по РСБУ в 1-м квартале 2024 г. снизилась на 12,4% в годовом сравнении, до 3,2 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,9 млрд руб. (+4,7%). Выручка составила 33,9 млрд руб. (+4,7%). Заемные средства компании по итогам отчетного периода оценивались... Заемные средства компании по итогам отчетного периода оценивались... читать дальше

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Сбербанк пересмотрел прогнозы по росту кредитования и увеличению средств клиентов на 2024 год, значительно повысив ожидания по рознице, следует из презентации банка. Прогноз по росту розничных кредитов в целом по банковскому сектору на 2024 год повышен до 9-11% с 4-6% в... Прогноз по росту розничных кредитов в целом по банковскому сектору на 2024 год повышен до 9-11% с 4-6% в... читать дальше

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Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2023 г. составила 536,9 млрд руб., говорится в материалах "Россетей", показанных гендиректором компании Андреем Рюминым в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. Плановый показатель составлял 533,9 млрд руб.,... Плановый показатель составлял 533,9 млрд руб.,... читать дальше

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