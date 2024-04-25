Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -25,7 млрд руб.

25 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 апреля по данным на начало операционного дня выросло до -25,7 млрд руб.

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После оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые... "В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые... читать дальше

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ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,93 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете сетевой компании. Выручка увеличилась на 8%, до 15,73 млрд рублей. Выручка увеличилась на 8%, до 15,73 млрд рублей. В... В... читать дальше

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Испанская Repsol в первом квартале получила 969 млн евро чистой прибыли, что на 12,9% уступает результату января-марта 2023 года, сообщается в отчете компании. При этом относительно четвертого квартала 2023 года прибыль выросла в 2,5 раза. При этом относительно четвертого квартала 2023 года прибыль выросла в 2,5 раза. Скорректированная... Скорректированная... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,49 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3435,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3439,24 (+0,3%) пункта, минимальное - 3427,1 (-0,05%)... читать дальше

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Необходимости отменять запрет на экспорт бензина в настоящее время нет, заявил журналистам глава "Газпром нефти" (Александр Дюков. "Топливный рынок страны насыщен, я не вижу дефицита. Но отменять запрет на экспорт бензина нет необходимости. Тем более, мы и так... "Топливный рынок страны насыщен, я не вижу дефицита. Но отменять запрет на экспорт бензина нет необходимости. Тем более, мы и так...

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Минимальное значение за месяц (с 26 марта по 25 апреля) - 95,0982 руб. за доллар, максимальное значение - 97,0892 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,18 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,88/95,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93/94,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,37/103,19 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы меняются без единой динамики на неоднозначной квартальной отчетности компаний. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:55 мск уменьшился на 0,21% и составлял 504,52... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:55 мск уменьшился на 0,21% и составлял 504,52... читать дальше

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Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, сократила чистую прибыль и выручку на 12% в первом квартале, говорится в ее отчетности. Чистая прибыль достигла 1,368 млрд евро по сравнению с 1,562 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль достигла 1,368 млрд евро по сравнению с 1,562 млрд евро годом ранее. Выручка BASF в минувшем... Выручка BASF в минувшем... читать дальше

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EBITDA ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в 1-м квартале составила 42,15 млрд рублей, что на 28% выше данных годичной давности (32,97 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 41,4 млрд... Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 41,4 млрд... читать дальше

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Мессенджер Telegram в структуре российского мобильного трафика занимает 10%, с февраля 2022 года он вырос в 4 раза, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Я смотрел, как у нас изменилась структура трафика за 2 года, если брать... "Я смотрел, как у нас изменилась структура трафика за 2 года, если брать... читать дальше

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По итогам 1-го квартала выручка ООО "Тами и Ко", операционной компании группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), выросла на 35,1% - до 4,45 млрд рублей, говорится в сообщении компании. На розничные салоны приходится большая часть доходов компании. По... На розничные салоны приходится большая часть доходов компании. По... читать дальше

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Минцифры России предложит запретить массовые спам-звонки, в том числе роботизированные; соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Мы планируем внести законопроект, который... "Мы планируем внести законопроект, который... читать дальше

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Производство пива в РФ в первом квартале этого года составило 169,7 млн декалитров (дал), что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль. С учетом производства пивных напитков (22,4 млн дал, на 7,8% больше) общий объем... С учетом производства пивных напитков (22,4 млн дал, на 7,8% больше) общий объем... читать дальше

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