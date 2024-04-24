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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,9046 руб.
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24 апреля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,9046 руб.
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24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 68,07 коп. и составил 98,9046 руб. Минимальный курс евро составил 98,6325 руб., максимальный - 99,78 руб. Было заключено 7079 сделок. Объем торгов составил 25933,98 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,75 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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