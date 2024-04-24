Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,4939 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,16 руб., максимальный - 93,285 руб. Было заключено 15057 сделок. Объем торгов составил 73968,09 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,245 руб. за доллар США.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 78,56 коп. и составил 92,4939 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63256,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 599,203 млрд руб., или на...

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Предприятия РФ в январе-феврале 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 4 трлн 619,4 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в феврале... В том числе в феврале... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 68,07 коп. и составил 98,9046 руб. Минимальный курс евро составил 98,6325 руб., максимальный - 99,78 руб. Было заключено 7079 сделок. Объем торгов составил 25933,98 млн... Минимальный курс евро составил 98,6325 руб., максимальный - 99,78 руб. Было заключено 7079 сделок. Объем торгов составил 25933,98 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,90 коп. и составил 12,7175 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6605 руб., максимальный - 12,8205 руб. Было заключено 53639 сделок. Объем торгов составил 141579,84... Минимальный курс юаня составил 12,6605 руб., максимальный - 12,8205 руб. Было заключено 53639 сделок. Объем торгов составил 141579,84...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 78,56 коп. и составил 92,4939 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,16 руб., максимальный - 93,285 руб. Было заключено 15057 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,16 руб., максимальный - 93,285 руб. Было заключено 15057 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 апреля 2024 года выросли на 0,09% по сравнению с предыдущей неделей после того, как повысились на 0,26% с 9 по 15 апреля, на 0,16% со 2 по 8 апреля, на 0,04% с 26 марта по 1 апреля 2024 года, 0,5%, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 16 по 22 апреля снизились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,2%, снижение ускорилось. Больше всего подешевели огурцы - на 4,3% (на... Больше всего подешевели огурцы - на 4,3% (на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2024 г. составила 333,3 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2024 года сократилась на 100,2 млн рублей, или на 23,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, просроченная... Как сообщалось, просроченная... читать дальше

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Инфляция в РФ с 16 по 22 апреля составила 0,08% после 0,12% с 9 по 15 апреля, 0,16% со 2 по 8 апреля и 0,10% с 26 марта по 1 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 22 апреля составил 0,37%, с начала года - 2,33%. Из... Из... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в марте 2024 года увеличилась на 173,8 млрд рублей, или на 0,2%, до 99 трлн 595,8 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 17,4% с 18,4% на 1... Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 17,4% с 18,4% на 1... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после локальной фиксации прибыли игроками и санкционных действий Запада в отношении России. Индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля. В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Индия в феврале 2024 года импортировала 2,164 млн тонн сжиженного природного газа, что на 56% больше, чем в феврале 2023 года (1,384 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности. Это максимальный уровень за последние 20 месяцев (с мая 2022 года). Средняя... Средняя... читать дальше

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"Северсталь Стальные решения" планирует к 2028 году нарастить долю на российском рынке металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства до не менее 11%. Сумма ежегодного объема поставок к 2028 году оценивается в 30 млрд рублей, заявил журналистам директор по... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Это максимальное падение с января. Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Это максимальное падение с января. Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на... читать дальше

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"Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Маэ (Сейшелы) с вылетом после 15 мая, следует из данных сайта компании. В продаже остаются билеты с вылетом с 29 апреля по 15 мая включительно, после этой даты оформить билет невозможно. В продаже остаются билеты с вылетом с 29 апреля по 15 мая включительно, после этой даты оформить билет невозможно. В конце марта... В конце марта... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,27 коп. и составил 12,7133 руб. Минимальный курс юаня составил 12,656 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 17848 сделок. Объем торгов составил 55599,09... Минимальный курс юаня составил 12,656 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 17848 сделок. Объем торгов составил 55599,09...

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