Запасы нефти в США упали за период с 12 апреля по 19 апреля на 6368 тыс. баррелей, бензина - упали на 634 тыс. баррелей

24 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 6368 тыс. баррелей - до 453,625 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 634 тыс. баррелей и составили 226,743 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1614 тыс. баррелей, достигнув 116,582 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1437 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1750 тыс. баррелей.

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в марте 2024 года увеличилась на 173,8 млрд рублей, или на 0,2%, до 99 трлн 595,8 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 17,4% с 18,4% на 1... Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 17,4% с 18,4% на 1... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после локальной фиксации прибыли игроками и санкционных действий Запада в отношении России. Индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля. В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Индия в феврале 2024 года импортировала 2,164 млн тонн сжиженного природного газа, что на 56% больше, чем в феврале 2023 года (1,384 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности. Это максимальный уровень за последние 20 месяцев (с мая 2022 года). Средняя... Средняя... читать дальше

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"Северсталь Стальные решения" планирует к 2028 году нарастить долю на российском рынке металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства до не менее 11%. Сумма ежегодного объема поставок к 2028 году оценивается в 30 млрд рублей, заявил журналистам директор по... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Это максимальное падение с января. Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Это максимальное падение с января. Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на... читать дальше

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"Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Маэ (Сейшелы) с вылетом после 15 мая, следует из данных сайта компании. В продаже остаются билеты с вылетом с 29 апреля по 15 мая включительно, после этой даты оформить билет невозможно. В продаже остаются билеты с вылетом с 29 апреля по 15 мая включительно, после этой даты оформить билет невозможно. В конце марта... В конце марта... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73,76 коп. и составил 92,5048 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1275 руб., максимальный - 93,165 руб. Была заключена 5921 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1275 руб., максимальный - 93,165 руб. Была заключена 5921 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,27 коп. и составил 12,7133 руб. Минимальный курс юаня составил 12,656 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 17848 сделок. Объем торгов составил 55599,09... Минимальный курс юаня составил 12,656 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 17848 сделок. Объем торгов составил 55599,09...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6368 тыс. баррелей - до 453,625 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 634 тыс. баррелей и составили 226,743 млн... читать дальше

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Производство первичного никеля в мире в 2024 году снизится на 5,6% и составит 3,356 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по никелю (INSG). Эти оценки не учитывают возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий. По итогам прошлого года... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в среду, инвесторы оценивают множество корпоративных отчетов и статистику заказов на товары длительного пользования в США. Объем этих заказов в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем,... Объем этих заказов в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем,... читать дальше

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Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings в первом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 28,6% - до $265 млн, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с $206 млн, или $0,77 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная... Скорректированная... читать дальше

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4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-696 на 96 млрд 112,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA увеличил выручку в первом квартале на 11% относительно того же периода прошлого года - до 1,187 млрд евро, сообщается в отчетности. Без учета изменения курсов обмена валют прирост составил 16%. Аналитики в среднем прогнозировали 1,16 млрд... Аналитики в среднем прогнозировали 1,16 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6925,11 (-78,34) руб./грамм; на серебро - 80,05 (-3,14) руб./грамм; на платину - 2691,59 (-88,85) руб./грамм; на палладий - 2965,21 (-82,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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EBITDA российских активов группы Evraz увеличилась по итогам 2023 года на 9% и составила $2,129 млрд. Рост показателя был обусловлен снижением операционных расходов, говорится в презентации компании к облигациям. Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК",... Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК",... читать дальше

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