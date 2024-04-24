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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2918 руб., курс евро - 99,5609 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
Хлеб становится главным драйвером продуктовой инфляции
Цены на хлеб, которые производители в ряде российских регионов с начала 2024 года подняли на 10–15%, внесли весомый вклад в продовольственную инфляцию, пишет "Коммерсантъ". По словам одного из источников издания, по итогам первого квартала 2024 года...
 
Минфин готовит особые условия по семейной ипотеке в малых городах
В России введут особые условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин еще во время послания Федеральному собранию. Отдельные параметры также должны действовать для субъектов с низким уровнем...
 
Место работы сейчас меняют до трети работников
Валовой оборот рабочей силы в российской экономике достиг рекордного значения за последние 30 лет. По итогам 2023 года показатель валового оборота рабочей силы в РФ (сумма коэффициентов найма и выбытия кадров — отражают отношение численности...
 
24 апреля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2918 руб., курс евро - 99,5609 руб.

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24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 93,2918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,99 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 99,5609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,61 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
24 апреля 2024 года 11:50
Генпрокурор РФ озвучил данные о коррупции среди чиновников
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о 50 тысячах чиновников, привлеченных за 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупционные действия, и более 500, уволенных в связи с утратой доверия.

"Почти 50 тысяч должностных лиц по актам прокурорского...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 11:42
Квартальная чистая прибыль Baker Hughes упала на 21%, выручка выросла на 12%
По итогам 1-го квартала чистая прибыль американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. упала на 21% и составила $455 млн по сравнению с $576 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,45 с $0,57. Показатель ухудшился в связи с...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 11:34
Чистая прибыль FESCO по МСФО снизилась за прошлый год на 4%
Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 г. снизилась на 4% к уровню 2022 г., до 37,8 млрд руб. с 39,4 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд руб.

Показатель EBITDA сократился в 2023 г. на 25% и...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 11:26
ВШЭ назвала основные драйверы развития экономики, находящейся под санкциями
Несмотря на долгую историю и широкую распространенность санкций как инструмента международного влияния и принуждения, результаты применения санкций остаются в существенной мере неоднозначными. Об этом говорится в докладе "Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 11:18
Heineken в 1-м квартале увеличила выручку на 7,2%
Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, в первом квартале увеличила выручку на 7,2% и подтвердила прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте 2024 года составила 8,18 млрд евро по сравнению с 7,63...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 11:11
Eni сократила чистую прибыль вдвое в I квартале, выручка упала на 15%
Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте снизилась вдвое...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 11:03
"Южуралзолото" в 2023 году увеличило EBITDA на 23%
Группа "Южуралзолото" (ЮГК) в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 19%, до 67,8 млрд рублей, за...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:57
Почти 30 тыс. первичных договоров с эскроу зарегистрировали в Москве за квартал
Почти 30 тыс. первичных договоров зарегистрировали с применением эскроу-счетов в Москве в январе-марте 2024 года, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего в январе-марте 2024 года зарегистрировано 29 112 первичных договоров с использованием...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:51
В 1-м квартале профицит госбюджета Азербайджана составил 0,7% прогнозируемого годового ВВП
Профицит госбюджета Азербайджана в 1-м квартале 2024 года составил 821,4 млн манатов, или 0,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили "Интерфаксу-Азербайджан" в Минфине.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета в январе-марте составили 9 млрд 234,3 млн манатов...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:45
Евро опустился ниже 99 руб. впервые с 3 апреля
Евро и доллар США активно дешевеют на Московской бирже в среду утром; евро опустился ниже 99 руб. впервые с 3 апреля, доллар торгуется по направлению к 92 руб. на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами апреля.

Курс евро составил 98,98 руб./EUR1 в...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:42
Японская Nidec получила убыток в четвером финквартале, ожидалась прибыль
Японский производитель электродвигателей Nidec Corp. в четвертом финансовом квартале (январь-март) сократил чистый убыток почти в три раза, однако разочаровал инвесторов, ожидавших прибыли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил 20,5 млрд иен...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:34
"Роснефть" предлагает на полгода ввести мораторий на обнуление демпфера
"Роснефть" предлагает на полгода ввести мораторий на обнуление топливного демпфера, а также исключить норму о полном отсутствии выплат в случае превышения цены отсечения лишь по одному из видов нефтепродуктов - бензину или дизтопливу. Как пишет газета "Коммерсант", такое...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:27
Deutsche Boerse увеличил чистую прибыль за 1-й квартал на 5%, выручку - на 16%
Биржевой оператор Deutsche Boerse AG увеличил чистую прибыль в первом квартале на 5%, выручку - на 16%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила 497,6 млн евро против 473,3 млн евро за аналогичный период 2023 года....    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 24 апреля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,62 пункта (0,134%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3434,8 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,84 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:19
Банк России продал юани на 0,6 млрд руб. с расчетами 23 апреля
ЦБ РФ продал валюту расчетами 23 апреля на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
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24 апреля 2024 года 10:12
Ценовая ситуация на рынке хлеба РФ останется стабильной - Минсельхоз
Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ситуации на рынке хлеба.

Как сообщает ведомство, ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, держится на особом контроле.

По данным на 17 апреля, отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в...    читать дальше
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