Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2424 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,9075 руб., максимальный - 93,47 руб. Было заключено 4077 сделок. Объем торгов составил 20576,63 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,0025 руб. за доллар США.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,53 коп. и составил 93,2424 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63856,198 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,126 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,01 коп. и составил 93,2795 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,9525 руб., максимальный - 93,46 руб. Было заключено 18042 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,9525 руб., максимальный - 93,46 руб. Было заключено 18042 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,14%, завершил вторник в миноре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,14% и составил 3439,42 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,14% и составил 3439,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,91% - до 1163,5 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,91% - до 1163,5 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Крупнейший в мире производитель красок - американская компания Sherwin-Williams Co. - увеличил чистую прибыль в 1-м квартале 2024 года до $505,2 млн, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с $477,4 млн, или $1,84 на бумагу, за аналогичный период годом ранее. Как... Как... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль американской RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) выросла на 20% и составила $1,71 млрд, или $1,28 в расчете на акцию, по сравнению с $1,43 млрд, или $0,97 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers снизила производственный прогноз на этот года до 26-29 млн карат, что почти на 10% меньше первоначальных ожиданий, говорится в сообщении Anglo American, контролирующей De Beers. Ранее прогноз предусматривал добычу 29-32 млн карат, при... Ранее прогноз предусматривал добычу 29-32 млн карат, при... читать дальше

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Рыбаки РФ к 23 апреля выловили 1,78 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 2,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Рос рыболовство в своем телеграм-канале. Традиционно рост обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока. Они добыли более... Традиционно рост обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока. Они добыли более... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку в 1-м квартале 2024 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка, однако прогноз компании на второй квартал и год в целом разочаровал инвесторов. Как говорится... Как говорится... читать дальше

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ООО "Шереметьево Холдинг", контролирующее более 66% акций в АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), получило в 2023 году в виде дивидендов почти 15,3 млрд руб., сказано в отчете общества. Как уточняется, дивиденды получены от российских организаций. При этом в... Как уточняется, дивиденды получены от российских организаций. При этом в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "В соответствии с методологией оценки внешнего влияния ВЭБу... "В соответствии с методологией оценки внешнего влияния ВЭБу... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,53 коп. и составил 93,2424 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,9075 руб., максимальный - 93,47 руб. Было заключено 4077 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,9075 руб., максимальный - 93,47 руб. Было заключено 4077 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,95 коп. и составил 12,836 руб. Минимальный курс юаня составил 12,788 руб., максимальный - 12,8665 руб. Было заключено 18337 сделок. Объем торгов составил 60646,84... Минимальный курс юаня составил 12,788 руб., максимальный - 12,8665 руб. Было заключено 18337 сделок. Объем торгов составил 60646,84...

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В 2023 году количество оформленных полисов ОСАГО для такси увеличилось на 39% по сравнению с 2022 годом и составило 248 тысяч. Такие данные приводит Банк России в "Обзоре показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве... читать дальше

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Депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) приняли закон об управлении и распоряжении акциями АК "АЛРОСА", сообщила пресс-служба парламента. По словам одного из авторов законопроекта, председателя парламента Якутии Алексея Еремеева, документ принят, чтобы исключить... По словам одного из авторов законопроекта, председателя парламента Якутии Алексея Еремеева, документ принят, чтобы исключить... читать дальше

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Американские фондовые рынки начали торги ростом благодаря сильной корпоративной отчетности. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 164,47 пункта (0,43%) и составил 38404,45 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 41,51 пункта (0,83%)... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 164,47 пункта (0,43%) и составил 38404,45 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 41,51 пункта (0,83%)... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистый убыток американского Xerox Holdings составил $113 млн, или $0,94 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $71 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает списание в размере $100 млн в связи с... читать дальше

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