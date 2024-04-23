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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2424 руб.
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23 апреля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2424 руб.
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23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,53 коп. и составил 93,2424 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,9075 руб., максимальный - 93,47 руб. Было заключено 4077 сделок. Объем торгов составил 20576,63 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,0025 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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