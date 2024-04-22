Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,852 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,8255 руб., максимальный - 12,872 руб. Было заключено 51849 сделок. Объем торгов составил 94828,41 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,8505 руб. за юань.

22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,20 коп. и составил 12,852 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 64055,324 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 58,063 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,20 коп. и составил 12,852 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8255 руб., максимальный - 12,872 руб. Было заключено 51849 сделок. Объем торгов составил 94828,41 млн... Минимальный курс юаня составил 12,8255 руб., максимальный - 12,872 руб. Было заключено 51849 сделок. Объем торгов составил 94828,41 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,28 коп. и составил 99,3712 руб. Минимальный курс евро составил 99,1725 руб., максимальный - 99,58 руб. Было заключено 6445 сделок. Объем торгов составил 21706,93 млн... Минимальный курс евро составил 99,1725 руб., максимальный - 99,58 руб. Было заключено 6445 сделок. Объем торгов составил 21706,93 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,44 коп. и составил 93,2796 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,07 руб., максимальный - 93,5125 руб. Было заключено 17259 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,07 руб., максимальный - 93,5125 руб. Было заключено 17259 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в слабом плюсе на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры, нового санкционного давления Запада на Россию, но позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Московский физико-технический институт (МФТИ) ознакомился с новыми разработками, которые позволят России вести национальную экспертизу парниковых газов и не зависеть от западных технологий. В 2022 году МФТИ и... В 2022 году МФТИ и... читать дальше

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Группа депутатов от фракции ЛДПР предложила обязать операторов, собирающих персональные данные, предоставить возможность субъекту данных отозвать свое согласие - как письменно, так и в электронном виде на сайте оператора в интернете. Статья закона о персональных данных,... Статья закона о персональных данных,... читать дальше

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Совет директоров ПАО "ТГК-14" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение направить на выплату дивидендов 1,464 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, рассчитанной по РСБУ, говорится в сообщении компании. Совет директоров рекомендовал выплатить... Совет директоров рекомендовал выплатить... читать дальше

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Внешний государственный долг Грузии на конец марта 2024 года составил $8 млрд 722,9 млн против $8 млрд 907,8 млн в конце 2023 года, сообщается в материалах на сайте министерства финансов страны. Таким образом, за первый квартал показатель сократился на 2,1%. В структуре... В структуре... читать дальше

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Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение с третьего квартала 2024 года возобновить уплату банками повышенной дополнительной ставки страховых взносов, говорится в сообщении АСВ. После введения санкций в отношении российских банков совет... После введения санкций в отношении российских банков совет... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в понедельник, участники рынка оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждут статданных из США. Между тем с начала апреля индекс S&P 500 упал на 5,5% - это худшая динамика с декабря... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,92 коп. и составил 93,2271 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,0525 руб., максимальный - 93,6975 руб. Было заключено 4628 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,0525 руб., максимальный - 93,6975 руб. Было заключено 4628 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,51 коп. и составил 12,8455 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8225 руб., максимальный - 12,8755 руб. Было заключено 16839 сделок. Объем торгов составил 56654,11... Минимальный курс юаня составил 12,8225 руб., максимальный - 12,8755 руб. Было заключено 16839 сделок. Объем торгов составил 56654,11...

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Правительство РФ подготовило проект положительного отзыва на законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки... читать дальше

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Абсолют банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России, говорится в материалах картотеки суда. Иск подан 18 апреля, сумма требований - 1,92 млрд рублей. Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к делу в качестве... читать дальше

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2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-694 на 129 млрд 827,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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