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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,2796 руб.
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22 апреля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,2796 руб.
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22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,44 коп. и составил 93,2796 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,07 руб., максимальный - 93,5125 руб. Было заключено 17259 сделок. Объем торгов составил 62268,73 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,47 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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