ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 93,4409 руб., евро - 99,5797 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,19 коп.

22 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 93,4409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,13 коп.

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В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП в 4-м квартале 2023 года составил 4.1% после дефицита в 3,6% в 3-м квартале, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился до 4,0% с 3,5% кварталом ранее. Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП... Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП... читать дальше

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Общий объем расходов в мире на оборонные нужды в 2023 году вырос на 6,8% по сравнению с 2022 годом, превысив отметку в $2,4 трлн, говорится в распространенном в понедельник докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ/SIPRI). "Военные расходы росли... "Военные расходы росли... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,2 пункта (0,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3475,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3476,59 (+0,16%) пункта, минимальное - 3461,34 (-0,27%)... читать дальше

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Первый заместитель председателя Госдумы, член комиссии правительства по законопроектной деятельности Александр Жуков сообщил о поддержке кабинетом министров законопроекта о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 15 апреля по 22 апреля) - 95,62 руб. за доллар, максимальное значение - 97,0892 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,80 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,35/103,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,95/95,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 35 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,93/95,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...

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Контейнерный рынок России за три месяца 2024 г. увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,608 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO. По данным аналитиков группы, импорт вырос на 10%, до 706 тыс. TEU, экспорт - на 13%, до 436 тыс.... По данным аналитиков группы, импорт вырос на 10%, до 706 тыс. TEU, экспорт - на 13%, до 436 тыс.... читать дальше

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Средняя стоимость жилья в Великобритании в апреле выросла на максимальные за год 1,7% в годовом выражении и вплотную приблизилась к рекордной, сообщает портал недвижимости Rightmove. По данным сайта, в этом месяце цены на жилье в среднем составляют 372,324 тыс. фунтов... По данным сайта, в этом месяце цены на жилье в среднем составляют 372,324 тыс. фунтов... читать дальше

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Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) выясняет мнение участников рынка относительно целесообразности круглосуточной торговли акциями, пишет Financial Times. Соответствующий опрос проводит команда NYSE, занимающаяся анализом данных, а не менеджмент. Однако тот факт, что... Соответствующий опрос проводит команда NYSE, занимающаяся анализом данных, а не менеджмент. Однако тот факт, что... читать дальше

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"Норильский никель" планирует перенести плавильные мощности Медного завода, модернизация которого усложнилась из-за проблем с западным оборудованием, в Китай, заключив СП с одной из китайских компаний, заявил в интервью "Интерфаксу" президент "Норникеля" Владимир... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы в основном растут в понедельник, инвесторы оценивают корпоративные новости и высказывания представителя руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на... читать дальше

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Выручка ПАО "Мегафон" в 1-м квартале по РСБУ выросла на 10,5% - до 90,2 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании. Прибыль от продаж составила 25,4 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем в январе-марте 2023 года. Валовая прибыль выросла на 11,7% - до 42,6 млрд... Прибыль от продаж составила 25,4 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем в январе-марте 2023 года. Валовая прибыль выросла на 11,7% - до 42,6 млрд... читать дальше

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2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-694 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6%... читать дальше

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В России в период с 2013 года уровень профессиональной заболеваемости снизился почти на 45%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Необходимо отметить, что уровень профессиональной заболеваемости в РФ с 2013 года снизился более чем на 44%", - сказал... "Необходимо отметить, что уровень профессиональной заболеваемости в РФ с 2013 года снизился более чем на 44%", - сказал... читать дальше

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