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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 93,4409 руб., евро - 99,5797 руб.
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22 апреля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 93,4409 руб., евро - 99,5797 руб.
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22 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 93,4409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,19 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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22 апреля 2024 года 13:37
В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП в 4-м квартале 2023 года составил 4.1% после дефицита в 3,6% в 3-м квартале, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился до 4,0% с 3,5% кварталом ранее. Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП... читать дальше
.22 апреля 2024 года 13:23
Общий объем расходов в мире на оборонные нужды в 2023 году вырос на 6,8% по сравнению с 2022 годом, превысив отметку в $2,4 трлн, говорится в распространенном в понедельник докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ/SIPRI). "Военные расходы росли... читать дальше
.22 апреля 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,2 пункта (0,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3475,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3476,59 (+0,16%) пункта, минимальное - 3461,34 (-0,27%)... читать дальше
.22 апреля 2024 года 13:07
Первый заместитель председателя Госдумы, член комиссии правительства по законопроектной деятельности Александр Жуков сообщил о поддержке кабинетом министров законопроекта о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных... читать дальше
.22 апреля 2024 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 95,62 руб.
Минимальное значение за неделю (с 15 апреля по 22 апреля) - 95,62 руб. за доллар, максимальное значение - 97,0892 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,80 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 апреля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,35/103,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,35/103,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи упал...
.22 апреля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93,95/95,05 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,95/95,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 35 коп., средний...
.22 апреля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,93/95,62 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,93/95,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...
.22 апреля 2024 года 13:00
Контейнерный рынок России за три месяца 2024 г. увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,608 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO. По данным аналитиков группы, импорт вырос на 10%, до 706 тыс. TEU, экспорт - на 13%, до 436 тыс.... читать дальше
.22 апреля 2024 года 12:52
Средняя стоимость жилья в Великобритании в апреле выросла на максимальные за год 1,7% в годовом выражении и вплотную приблизилась к рекордной, сообщает портал недвижимости Rightmove. По данным сайта, в этом месяце цены на жилье в среднем составляют 372,324 тыс. фунтов... читать дальше
.22 апреля 2024 года 12:43
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) выясняет мнение участников рынка относительно целесообразности круглосуточной торговли акциями, пишет Financial Times. Соответствующий опрос проводит команда NYSE, занимающаяся анализом данных, а не менеджмент. Однако тот факт, что... читать дальше
.22 апреля 2024 года 12:14
"Норильский никель" планирует перенести плавильные мощности Медного завода, модернизация которого усложнилась из-за проблем с западным оборудованием, в Китай, заключив СП с одной из китайских компаний, заявил в интервью "Интерфаксу" президент "Норникеля" Владимир... читать дальше
.22 апреля 2024 года 12:09
Фондовые индексы стран Западной Европы в основном растут в понедельник, инвесторы оценивают корпоративные новости и высказывания представителя руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на... читать дальше
.22 апреля 2024 года 12:06
Выручка ПАО "Мегафон" в 1-м квартале по РСБУ выросла на 10,5% - до 90,2 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании. Прибыль от продаж составила 25,4 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем в январе-марте 2023 года. Валовая прибыль выросла на 11,7% - до 42,6 млрд... читать дальше
.22 апреля 2024 года 11:53
ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-4-694 на 250 млрд руб. по цене 99,9574% от номинала
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-694 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6%... читать дальше
.22 апреля 2024 года 11:50
В России в период с 2013 года уровень профессиональной заболеваемости снизился почти на 45%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Необходимо отметить, что уровень профессиональной заболеваемости в РФ с 2013 года снизился более чем на 44%", - сказал... читать дальше
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