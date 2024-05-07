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07 мая 2024 года 09:08
Коллекторы скупили у банков рекордную для первых кварталов долю долгов
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Альберт Дзень/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - Банки в 1-м квартале продали коллекторам 56,4 млрд рублей просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Всего за январь - март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд рублей - год к году показатель вырос на 2,2%. Рекордный показатель закрытых сделок среди первых кварталов за последние три года говорит о том, что продавцы и покупатели достигли взаимопонимания в части покупки и продажи, уверен представитель НАПКА. С этим согласен и управляющий директор профессиональной коллекторской организации "Первое клиентское бюро" Павел Михмель: на рынке установился ценовой паритет между продавцом и покупателем.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коллекторы, долги
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