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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -493 млрд руб.
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19 апреля 2024 года 10:01

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -493 млрд руб.

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19 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -493 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -46,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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