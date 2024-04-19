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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -493 млрд руб.
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19 апреля 2024 года 10:01
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -493 млрд руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -493 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -46,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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