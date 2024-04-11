Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,6299 руб.

Минимальный курс доллара США составил 93,04 руб., максимальный - 93,935 руб. Было заключено 19906 сделок. Объем торгов составил 69279,93 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,2675 руб. за доллар США.

11 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36,00 коп. и составил 93,6299 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63680,123 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,390 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,54 коп. и составил 12,8985 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8345 руб., максимальный - 12,94 руб. Было заключено 48558 сделок. Объем торгов составил 102672,75... Минимальный курс юаня составил 12,8345 руб., максимальный - 12,94 руб. Было заключено 48558 сделок. Объем торгов составил 102672,75...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 54,42 коп. и составил 100,5031 руб. Минимальный курс евро составил 99,845 руб., максимальный - 100,92 руб. Было заключено 13595 сделок. Объем торгов составил 33232,76... Минимальный курс евро составил 99,845 руб., максимальный - 100,92 руб. Было заключено 13595 сделок. Объем торгов составил 33232,76...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36,00 коп. и составил 93,6299 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,04 руб., максимальный - 93,935 руб. Было заключено 19906 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,04 руб., максимальный - 93,935 руб. Было заключено 19906 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил четверг повышением индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,01% и составил 3439,53 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,01% и составил 3439,53 пункта. Индекс РТС к... Индекс РТС к... читать дальше

.

Чистая прибыль "Зарубежнефти" по итогам 2023 года выросла на 22% - до 18,44 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка в прошлом году увеличилась на 4,8%, составив 76,6 млрд рублей. Из них 45,2 млрд рублей - доход от реализации нефти (рост на 37%); 12,4 млрд... Выручка в прошлом году увеличилась на 4,8%, составив 76,6 млрд рублей. Из них 45,2 млрд рублей - доход от реализации нефти (рост на 37%); 12,4 млрд... читать дальше

.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2024 года составило $7,7 млрд, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Экспорт составил $30,3 млрд, импорт - $22,6 млрд,... Экспорт составил $30,3 млрд, импорт - $22,6 млрд,...

.

Нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта (ИИ), необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию; закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр... читать дальше

.

В прошлом году ведущие грибные компании РФ увеличили выручку. Однако не всем из них удалось удержаться в прибыльной зоне, в которой они оказались по итогам 2022 года. Как сообщается в отчетности компании "Грибная радуга" (Курская область) ее выручка в 2023 году выросла... Как сообщается в отчетности компании "Грибная радуга" (Курская область) ее выручка в 2023 году выросла... читать дальше

.

Продажи нового элитного жилья в Петербурге в январе-марте 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года более чем в три раза и составил 128 квартир/апартаментов общей площадью 17,5 тыс. кв. метров, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании NF... читать дальше

.

Азиатский банк развития (АБР) ожидает роста ВВП Туркмении в 2024 году на уровне 6,5%, говорится в обзоре банка Asian Development Outlook 2024. В сентябре 2023 года прогноз банка на 2024 год составлял 6%. На 2025 год АБР в текущем прогнозе ожидает прироста ВВП Туркмении... На 2025 год АБР в текущем прогнозе ожидает прироста ВВП Туркмении... читать дальше

.

Федеральная антимонопольная служа (ФАС) за первый квартал 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 75,6 млн рублей. Служба выявила 174 нарушения в рамках социальной газификации и 49 - в рамках стандартного техприсоединения к газу, сообщили её... Служба выявила 174 нарушения в рамках социальной газификации и 49 - в рамках стандартного техприсоединения к газу, сообщили её... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 46,20 коп. и составил 93,6401 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,015 руб., максимальный - 93,8825 руб. Была заключена 4621 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,015 руб., максимальный - 93,8825 руб. Была заключена 4621 сделка. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,82 коп. и составил 12,9002 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8285 руб., максимальный - 12,934 руб. Было заключено 16923 сделки. Объем торгов составил 51712,78... Минимальный курс юаня составил 12,8285 руб., максимальный - 12,934 руб. Было заключено 16923 сделки. Объем торгов составил 51712,78...

.

Группа Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова увеличила производительность золотоизвлекательной фабрики Дарасунского рудника до 300 тыс. тонн руды в год, а в ближайших планах рост еще на треть, до 400 тыс. тонн, сообщила компания. В рамках проекта технического... В рамках проекта технического... читать дальше

.

Минфин РФ предложил временно разрешить банкам больше инвестировать в капитал компаний, которые, в первую очередь, реализуют проекты по трансформации экономики, ЦБ РФ выступил против увеличения таких рисков банков. "Пока у нас рынок капитала не позволяет финансировать... "Пока у нас рынок капитала не позволяет финансировать... читать дальше

.