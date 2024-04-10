Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2447,5 млрд руб.

10 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2447,5 млрд руб.

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Европейский суд постановил убрать бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков ЕС. "Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных... "Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных... читать дальше

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0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-686 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9573% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63%... читать дальше

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Базовые ESG-показатели, позволяющие оценить экологические, социальные риски, качество корпоративного управления крупнейших российских компаний, стали доступны пользователям информационной-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Об этом было объявлено на ежегодной конференции по... читать дальше

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Правительство РФ выступило против того, чтобы распространить право использования средств материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. "Правительством РФ... "Правительством РФ... читать дальше

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Издательство "Просвещение" подозревается в завышении цен на школьные учебники, в отношении компании возбуждено дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба. "Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные... "Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные... читать дальше

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Тарифная квота на ввоз в РФ в этом году 140 тыс. тонн мяса кур без пошлины является негативным сигналом для отрасли, эта мера себя не оправдывает, заявил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в среду на конференции "Агроинвестор: PRO животноводства и... читать дальше

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Банк России продажу валюты с расчетами 9 апреля на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 8 апреля, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 14,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это обычная... Ранее, 8 апреля, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 14,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это обычная... читать дальше

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Рост промпроизводства в РФ в марте 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 4,9% в годовом выражении, инфляция - 0,35%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в марте, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2447,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,76 пункта (0,227%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3406,5 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,56 пункта (0,566%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,56 пункта (0,566%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Столичные производители за январь - февраль 2024 года нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Отечественные сорта кормовых культур не уступают по продуктивности импортным, а по устойчивости превосходят их, считает директор Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса (Москва), академик РАН Владимир Косолапов. "У нас... "У нас... читать дальше

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Американская Procter & Gamble Co, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, повысила квартальные дивиденды на 7%, до $1,0065 на акцию с $0,9407 на акцию. Как говорится в пресс-релизе компании, выплаты дивидендов акционерам из реестра на 19 апреля начнутся... Как говорится в пресс-релизе компании, выплаты дивидендов акционерам из реестра на 19 апреля начнутся... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительным изменением индекса РТС на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется у $89,6 за баррель). Европейские фондовые индексы вчера снизились,... Европейские фондовые индексы вчера снизились,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,61/96,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 63 коп., Cредний курс продажи...

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Мьянма выступила с инициативой стать мостом, связующим рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Уверен, что мы улучшим торгово-экономические возможности за счет контактов в сфере бизнеса. Мьянма имеет географически... "Уверен, что мы улучшим торгово-экономические возможности за счет контактов в сфере бизнеса. Мьянма имеет географически... читать дальше

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